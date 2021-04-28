УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака

28 апреля 2021, 14:30

Создатель ведьмачьей вселенной решил раз и навсегда закрыть вопрос о своём отношении к играм, геймерам и произведениям CDPR по его франшизе.

The Witcher
Сапковский сказал, что не ненавидит игры / Spider's Web

В интервью польскому изданию Spider's Web создатель ведьмачьей вселенной Анджей Сапковский рассказал о том, как он относится к играм серии The Witcher, которые студия CD Projekt Red сделала по его книгам.

Писатель заметил, дескать большинство думает, что он плохо относится к играм серии The Witcher, недолюбливает саму студию и её фанатов. Но это неправда: вокруг его мнения сложилась неправильная репутация.

Анджей Сапковский заверил, что он никогда не произносил уничижительные фразы в сторону геймеров и CD Projekt Red в частности, и заметил, что в игры он не играет, но не видит в них ничего плохого. Сапковский не понимает только тех геймеров, которые вообще не читают книги:

Существуют геймеры, для которых значение имеют только игры: они их проходят, но вообще не читают книги и презирают каждое написанное слово. К ним я не испытываю уважения, и иногда у меня может вырваться резкое словцо. За это я прошу прощения - Анджей Сапковский, автор фэнтези-саги "Ведьмак".''

Анджей Сапковский

Впрочем, как минимум однажды интересы писателя и CD Projekt пересеклись напрямую – в 2018 году, когда Сапковский потребовал у холдинга $16 миллионов за использование вселенной "Ведьмака". Спустя год стороны договорились, но мы все еще не знаем, чем кончилось дело.

Конечно, сага о ведьмаке Геральте из Ривии была известна задолго до нашумевшей трилогии. Поляки из CD Projekt Red даже не были первыми, кто пытался сделать игру по книгам Сапковского. В 90-х своего "Ведьмака" пыталась сделать студия Metropolis, но дальше скриншотов дело так и не пошло.

В 2015 году вышла последний на сегодняшний день часть в серии – The Witcher 3: Дикая Охота. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения.

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.

CD Projekt RED Ведьмак Анджей Сапковский The Witcher 3: Wild Hunt
Сейчас вы просматриваете новость «Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Юлия Санина отреагировала на возможность стать тренером 12 сезона шоу Голос країниЮлия Санина отреагировала на возможность стать тренером 12 сезона шоу Голос країни В чем секрет популярности ПутинаВ чем секрет популярности Путина Гороскоп на апрельское полнолуние для всех знаков Зодиака: чья жизнь под угрозойГороскоп на апрельское полнолуние для всех знаков Зодиака: чья жизнь под угрозой Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудьЖена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упалоCOVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало

Последние новости

16:56
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью
16:45
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый хотфикс для всех платформ Видео
16:43
У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО Видео
16:29
В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики Видео
16:28
Открыто движение по всем полосам Хаджибейского моста - Тимошенко
Реклама
16:20
"Время как течение" – вышел релизный трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
16:16
"Шикарно": участница Холостяка повернулась ягодицами к камере
16:13
Рецепт невероятно вкусной буженины на Пасху Видео
15:59
Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе Видео
15:41
В Telegram появятся групповые видеозвонки: дата запуска и особенности
15:36
Кулеба пояснил, на что придется пойти Зеленскому ради урегулирования на Донбассе Видео
15:35
Коболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза
15:18
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
14:58
Новый ректор НАУ Максим Луцкий оказался подозреваемым в воровстве денег из "Терра Банка"
14:44
"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили Видео
14:34
Рада приняла ключевой закон земельной реформы Видео
14:30
Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака Видео
14:07
В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина Видео
14:03
Мобильные телефоны вызывают рак: названы 10 мифов о смертельной болезни Видео
13:55
Стало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда
Реклама
13:53
В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95% Видео
13:52
"Окрыляющий" гороскоп на месяц: что ждет Деву в мае 2021 года
13:49
В Мариуполе студенты технических специальностей будут получать стипендии
13:41
Врач рассказал, почему нельзя делать прививки от коронавируса в больницах Видео
13:27
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться в Ватикане Видео
13:14
Болезнь Паркинсона: четыре признака, которые могут указывать на риск развития этого заболевания Видео
13:02
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
13:01
В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского Видео
13:00
Украинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию
12:50
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
12:46
В моду вошли блузки и платья с легендарным принтом горошек Фото Видео
12:43
Симптомы непереносимости алкоголя: как определить, что вам нельзя пить Видео
12:40
Тина Кароль показала редкое трогательное фото с сыном
12:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: кого избрала удача Видео
12:32
Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины Видео
12:08
Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату Видео
12:05
Кива объяснил, зачем ему понадобилась ученая степень Видео
11:58
Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни
11:32
День скорой помощи 2021 – поздравления в картинках и текстах
11:16
Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1
Реклама
11:16
Какие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носить Видео
11:07
Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи Видео
11:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
11:05
Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров Видео
11:00
ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"
10:39
СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу
10:23
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом Видео
10:18
СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали Видео
10:08
В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2 Видео
10:06
Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять