Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака

Сапковский сказал, что не ненавидит игры / Spider's Web

В интервью польскому изданию Spider's Web создатель ведьмачьей вселенной Анджей Сапковский рассказал о том, как он относится к играм серии The Witcher, которые студия CD Projekt Red сделала по его книгам.

Писатель заметил, дескать большинство думает, что он плохо относится к играм серии The Witcher, недолюбливает саму студию и её фанатов. Но это неправда: вокруг его мнения сложилась неправильная репутация.

Анджей Сапковский заверил, что он никогда не произносил уничижительные фразы в сторону геймеров и CD Projekt Red в частности, и заметил, что в игры он не играет, но не видит в них ничего плохого. Сапковский не понимает только тех геймеров, которые вообще не читают книги:

Существуют геймеры, для которых значение имеют только игры: они их проходят, но вообще не читают книги и презирают каждое написанное слово. К ним я не испытываю уважения, и иногда у меня может вырваться резкое словцо. За это я прошу прощения - Анджей Сапковский, автор фэнтези-саги "Ведьмак".''

Впрочем, как минимум однажды интересы писателя и CD Projekt пересеклись напрямую – в 2018 году, когда Сапковский потребовал у холдинга $16 миллионов за использование вселенной "Ведьмака". Спустя год стороны договорились, но мы все еще не знаем, чем кончилось дело.

Конечно, сага о ведьмаке Геральте из Ривии была известна задолго до нашумевшей трилогии. Поляки из CD Projekt Red даже не были первыми, кто пытался сделать игру по книгам Сапковского. В 90-х своего "Ведьмака" пыталась сделать студия Metropolis, но дальше скриншотов дело так и не пошло.

В 2015 году вышла последний на сегодняшний день часть в серии – The Witcher 3: Дикая Охота. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения.

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.