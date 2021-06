Анонсирована Palia – "самая уютная" MMO в стилистике Animal Crossing

Ветераны Riot Games и Blizzard представили Palia / Singularity 6

Бывшие разработчики Riot Games и Blizzard объединились и анонсировали новое MMO с открытым миром под названием Palia. Сами авторы описывают игру как "симулятор общества в мире высокого фэнтези".

Игровой процесс новинки будет сосредоточен не на экшене с убийством монстров, а на выполнении различных повседневных задач, постройке и обустройстве собственного жилища, а также сельском хозяйстве и различных хобби.

Главной локацией станет деревня эльфов, где выполняя квесты, игроки смогут узнать о своем прошлом и прошлом этого мира. В MMO будет гибкий редактор персонажа, большой выбор одежды и более 1000 предметов декора для обустройства дома. Разработчики обещают, что Palia подарит игровой опыт, схожий со Stardew Valley или Animal Crossing, но с открытым миром размаха The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

В Palia получится играть и в одиночку, отметили разработчики. Однако она будет раскрываться в полной мере в компании нескольких друзей. В скором времени разработчики запустят закрытое альфа-тестирование ПК-версии, записаться на которое можно на официальном сайте игры по ссылке.

