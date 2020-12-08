Apple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods Max

AirPods Max / Apple

Как и обещали инсайдеры, компания Apple официально представила свои новые наушники – AirPods Max. Новинка представляет собой полноразмерную гарнитуру с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером.

AirPods Max являются первыми наушниками Apple закрытого типа. Как говорится в официальном описании продукта, благодаря данной конструкции и чипу H1, они способны выполнять до 9 миллиардов операций в секунду и обеспечивать "революционное качество звука".

В них сохранились все функции AirPods Pro, и добавилось колёсико Digital Crown, 20 часов работы от одного заряда и шекели к цене. AirPods Max представлены в 5 цветах и обойдутся покупателям от 549 долларов (в Украине — 15 499 грн).

Амбушюры и оголовье, к слову, выполнены из дышащей ткани с эффектом памяти – они равномерно распределяют вес и снижают давление на голову. Крепление оголовья к амбушюрам сделано из нержавеющей стали.

При использовании наушников вы можете мгновенно переключаться между iPhone, iPad и Mac. Если вам звонят на iPhone, а вы в этот момент слушаете музыку с компьютера, AirPods Max автоматически подхватят разговор. От полного заряда наушники работают до 20 часов.

AirPods Max поставляются с мягким чехлом Smart Case, в котором они автоматически переходят в режим сверхнизкого энергопотребления. Наушники, как и чехол для них, доступны в синем, белом, черном, зеленом и красном цветах.

Они начнут продаваться уже на следующей неделе 15 декабря. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.