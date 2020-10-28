Apple разрабатывает свою альтернативу поисковику Google — СМИ

Apple vs Google/ Financial Times

Компания Apple активизировала разработку собственного поискового сервиса на фоне антимонопольного расследования американских властей в отношении их конкурентов из Google. Об этом сообщает портал Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам источника, "яблочный" поисковик станет прямым конкурентом для такового от компании Google и позволит Apple ослабить его абсолютную монополию на рынке поисковых систем и заодно сделать собственную экосистему гораздо целостнее.

Монополия Google на рынке поисковиков

Первые слухи о том, что у Apple может появиться свой поисковик, появились ранее в этом году: на это указывало одно из изменений в четырнадцатой версии iOS. Компания начала выводить собственные поисковые результаты, а не сгенерированные Google, и предлагать прямые ссылки на сайты по запросам, заданным с домашнего экрана Айфона.

Кроме того, Apple активно ищет в команду специалистов с опытом "разработки поисковых технологий".

Ранее Microsoft объявила, что она будет блокировать работу браузера Internet Explorer.