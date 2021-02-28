Авторы хитового Deep Rock Galactic поделились планами по развитию игры

Что ждет игроков Deep Rock Galactic в 2021 / Steam

Разработчики из студии Ghost Ship Games поделились ближайшими планами по развитию кооперативного экшена Deep Rock Galactic. В этом году игроков ждут как минимум два крупных обновления.

Первый крупный апдейт Bits n’ Pieces выйдет в апреле 2021 и принесет в Steam-версию поддержку пользовательских модификаций. Также геймеров ждут правки баланса, и возможность переназначать кнопки на контроллере.

Обновление под номером 35 стоит ждать в третьем квартале 2021-го. В игру добавят:

Новые квесты;

Новое оружие;

Новые модификаторы для оружия;

Новые косметические предметы.

У обновления 35 пока нет названия и темы, а контент не определён окончательно. Возможно, авторы добавят новые мутаторы, а также больше функций для космической станции, систем для косметики и, вероятно, переменных во время миссий. Кроме того, разработчики намерены улучшить интерфейс.

Для тех, кто впервые слышит об игре, Deep Rock Galactic – это первый научно-фантастический шутер с видом от первого лица для совместной игры, в котором вас ждут крутые космические гномы, полностью разрушаемое окружение, процедурно генерируемые системы пещер и бесконечные волны инопланетных чудовищ.

В настоящий момент в игре проходят бесплатные выходные, в рамках которых любой желающий может познакомиться с кооперативным боевиком. Помимо прочего на игру сейчас действует 35% скидка, благодаря чему купить ее можно за 246 грн вместо прежних 379.

Трейлер Deep Rock Galactic

Ранее авторы другого хитового проекта – симулятора выживания про викингов Valheim – поделились своими планами по развитию игры. Так, геймеров ждут обновления, нацеленные на строительство и приготовление пищи, боевую систему, новый биом, врагов и не только.

Дата выхода обновлений пока не сообщается. В настоящий момент команда, состоящая из всего пяти человек, занята исправлением багов. О том, чем так привлекателен Valheim, читайте в нашем материале.