Близко к фотореализму: энтузиаст запустил третьего "Ведьмака" с 50 графическими модами

Супер-реализм The Witcher 3 / CD Projekt Red

Ребята с канала Digital Dream, которые специализируются на выжимании максимума из модифицированных игр, опубликовали свежий ролик с демонстрацией возможностей новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090.

Игру The Witcher 3: Wild Hunt запустили в разрешении 8К и с более чем полусотней установленных модификаций, включая имитацию эффектов трассировки лучей. Среди прочих энтузиасты использовали мод Immersive Lighting 2.0, который улучшает освещение в игре 2015 года.

Конечно, о стопроцентном фотореализме говорить не приходится, но итоговый результат сильно отличается от изначальной графики. Дополнительно стоит отметить впечатляющую дальность прорисовки, благодаря которой пейзажи в игре становятся ещё более привлекательными.

Авторы ролика не указали настройки и частоту кадров – предположительно, активированы ультра-параметры графики. Нередко при применении такого количества модов страдает кадровая частота. Но в ролике Digital Dreams не были заметны серьёзные проседания, хотя текстуры иногда прорисовывались прямо перед глазами.

В настоящий момент ведется работа над улучшенной версией третьего "Ведьмака" для новых консолей. Ориентировочно она будет доступна до конца этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077.

Ожидается, что создание четвертой части франшизы займет около четырех лет, а её главной героиней станет Цири – один из ключевых персонажей сюжетной линии третьего Ведьмака и главный мотив для Геральта идти дальше.