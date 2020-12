CD Projekt Red пообещала вернуть деньги недовольным покупателям Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 / CD Project Red

В официальном аккаунте CD Projekt Red появилось новое сообщение на злополучном жёлтом фоне. В нём создатели игры в первую очередь извинились за качество игры на консолях предыдущего поколения и рассказали, когда ждать патчей и как вернуть деньги за Cyberpunk 2077.

Разработчики будут признательны, если вы дождетесь патчей, которые уберут самые критические баги из игры. Всего нас ждут три больших апдейта: первый выйдет на этой неделе, второй в январе, а третий в феврале.

Это, конечно, не уравняет игру по качеству с ПК, но может улучшить геймплей в целом. Владельцам компьютерной версии в постскриптуме также пообещали регулярные обновления, которые сделают игру лучше. Что ж, надеемся и ждём.

Одновременно компания пообещала возврат средств всем недовольным, которые отказались ждать спасительных патчей. Для копий, приобретенных в цифровом виде, используйте систему возврата средств PSN или Xbox соответственно. Для коробочных версий сначала попробуйте вернуть деньги в магазине, где вы купили игру.

Заявки на возврат будут приниматься до 21 декабря.

CD Projekt Red / Cyberpunk 2077

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Впрочем, даже несмотря на технические погрешности, многие получили позитивные впечатления от нового творения CD Projekt Red. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем тайтл также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных некст-ген версий намечен на следующий год.