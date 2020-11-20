CD Projekt показали обновленные системные требования Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Поляки из CD Projekt обновили, опубликованные ранее, системные требования РС-версии грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077. Теперь они разделены на семь категорий: от минимальных до ультравысоких.

В минимальных требованиях теперь значится видеокарта GTX 780, при этом разработчики везде рекомендуют использовать SSD вместо стандартного жёсткого диска.

Минимальные (1080p, низкие настройки графики)

ОС: Windows 7 (64-бит) или Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 470

Жесткий диск: 70 ГБ (рекомендуется SSD)

DirectX 12

Рекомендуемые (1080p, высокие)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / GTX 1660 Super или AMD Radeon R9 Fury

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Высокие (1440p, ультра)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Ультра (4K, ультра)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 2080S / RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Трассировка лучей на средних настройках (1080p)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Трассировка лучей на ультра-настройках (1440p)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3800

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 3070

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Трассировка лучшей на ультра-настройках (4K)

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3800

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 3080

SSD: 70 ГБ

DirectX 12

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.