CD Projekt показали обновленные системные требования Cyberpunk 2077

Будем надеяться, что на релизе игра не подведёт с оптимизацией.
Поляки из CD Projekt обновили, опубликованные ранее, системные требования РС-версии грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077. Теперь они разделены на семь категорий: от минимальных до ультравысоких.
В минимальных требованиях теперь значится видеокарта GTX 780, при этом разработчики везде рекомендуют использовать SSD вместо стандартного жёсткого диска.
Минимальные (1080p, низкие настройки графики)
- ОС: Windows 7 (64-бит) или Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 470
- Жесткий диск: 70 ГБ (рекомендуется SSD)
- DirectX 12
Рекомендуемые (1080p, высокие)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / GTX 1660 Super или AMD Radeon R9 Fury
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Высокие (1440p, ультра)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Ультра (4K, ультра)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2080S / RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Трассировка лучей на средних настройках (1080p)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Трассировка лучей на ультра-настройках (1440p)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3800
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3070
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Трассировка лучшей на ультра-настройках (4K)
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3800
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3080
- SSD: 70 ГБ
- DirectX 12
Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.
Автор: Денис Пономаренко