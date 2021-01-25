Для одной из лучших RPG в истории Disco Elysium вышел официальный русский перевод

Вышел официальный русский перевод Disco Elysium / ZA/UM

Несколько дней назад создатели ролевой игры Disco Elysium открыто намекнули на выпуск локализации на этой неделе, однако мало кто ожидал, что это случится уже в понедельник – но, в общем-то, так оно и случилось.

Размер обновления составляет порядка 11,3 мегабайта, а менять язык можно "на лету" прямо во время игры. Сама RPG вышла на ПК в 2019 году и получила мгновенное признание критиков.

Над локализацией трудилась небольшая команда профессионалов, которая перед тем, как приступить к работе провела множество часов в игре. Также заядлые фанаты могут не переживать – локализаторы редактировали текст только если он неправильно работал в самой игре, обсуждая каждое изменение с переводчиками, чтобы сохранить общую стилистику.

Напомним, что весной выйдет "режиссёрская версия" Disco Elysium с новыми локациями, персонажами и заданиями, а также дублированными диалогами. В марте её выпустят на PS5, PS4 и PC, а летом – на Nintendo Switch и Xbox Series.

В настоящий момент Disco Elysium доступна только на PC и Mac. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Steam - 479 грн;

EGS - 479 грн;

GOG - 521 грн.

Трейлер Disco Elysium

Сюжет Disco Elysium разворачивается вокруг полицейского Гарри Дюбуа, который только вышел из запоя и совершенно не понимает, кто он и что должен делать. Но ему все равно нужно расследовать убийство, в чем мужчине поможет напарник Ким Кацураги.

Игра отличается необычным миром, в котором почти каждый персонаж представляет некую политическую идеологию. Сражений в привычном понимании в Disco Elysium тоже нет, вместо этого все основывается на диалогах и проверке навыков.