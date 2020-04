Лучшая RPG 2019 года выйдет на консоли Nintendo Switch

Арт Disco Elysium / ZA/UM

Disco Elysium, вышедшая в 2019 году, удивила всех необычным подходом к повествованию и изобретательным использованием механик классических ролевых игр. Пока игра доступна только на PC, но студия ZA/UM уже начала работу над портом для Nintendo Switch.

Об этом разработчики рассказали в ходе подкаста Game On для радиостанции BBC. Арт-директор игры Александр Ростов поведал, что прямо сейчас занимается созданием дизайн-документа для интерфейса в версии Switch. Все-таки гибридная консоль и ее маленький экран в портативном режиме накладывают свои ограничения.

А сценаристка игры Хелен Хиндпере отметила, что порт на Nintendo Switch должен выйти уже совсем скоро. Но никаких точных сроков разработчики не назвали. Также есть вероятность, что речь шла о скором анонсе порта, а вовсе не о дате выхода.

В разработке находятся версии Disco Elysium для PlayStation 4 и Xbox One. Но о них пока нет никакой дополнительной информации. Так что игра Disco Elysium PS4 и Xbox One пока обделила вниманием.

В игре отсутствует русская локализация. Однако авторы уже активно работают над переводом, чтобы порадовать как можно большее количество людей. Фанатский Disco Elysium русификатор в итоге может и не понадобиться вовсе.

Сюжет Disco Elysium разворачивается вокруг полицейского Гарри Дюбуа, который только вышел из запоя и совершенно не понимает, кто он и что должен делать. Но ему все равно нужно расследовать убийство, в чем мужчине поможет напарник Ким Кацураги.

Игра отличается необычным миром, в котором почти каждый персонаж представляет некую политическую идеологию. Сражений в привычном понимании в Disco Elysium тоже нет, вместо этого все основывается на диалогах и проверке навыков.

