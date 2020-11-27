Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты - компании ESET рассказали пользователям, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу и Киберпонедельник.

Как отмечают в пресс-службе компании, Черная пятница и Киберпонедельник всегда вызывают большой ажиотаж — магазины наперебой предлагают огромные скидки, а пользователи активно ищут самые выгодные предложения. И хотя в этом году большинство офлайн-магазинов будут закрыты или уменьшат количество потенциальных покупателей в помещении, онлайн-пространство, как всегда, будет заполнено акционными объявлениями.

Пандемия ускорила и без того быстрый рост объемов онлайн-покупок. В частности к концу 2020 года объем продаж в электронной торговле может достичь 4,2 триллиона долларов (по данным Statista).

Популярностью онлайн-шопинга спешат воспользоваться и злоумышленники, совершая различные формы мошенничества - от фишинговых писем до подозрительной рекламы в социальных сетях. Поэтому специалисты ESET подготовили основные советы, которые помогут вам оставаться в безопасности во время ажиотажа со скидками в Черную пятницу.

1. Будьте осторожны с заманчивой рекламой.

Обычно именно мошенники распространяют слишком заманчивые предложения по электронной почте для заманивания доверчивых пользователей. Среди известных примеров — ботнет Emotet, который заполняет почтовые ящики праздничными "предложениями" с целью заражения вашего компьютера, похищение конфиденциальной информации и учетных данных.

Поэтому не переходите по подозрительным ссылкам в электронной почте и не открывайте вложения от неизвестных отправителей. Если же вас заинтересовало предложение, зайдите на указанный веб-сайт организации и узнайте о легитимности посланной информации.

2. Проверяйте легитимность сайтов.

Для проверки надежности веб-сайта обратите внимание на иконку замка или https:// в начале адреса ссылка. Они указывают на шифрование соединения между Пользователем и сайтом, защищающим от перехвата данных злоумышленниками.

3. Остерегайтесь подозрительных сообщений.

Подозрительные тексты с вредоносными ссылками, тщательно продуманные фишинговые электронные письма и мошеннические сообщения якобы от имени банка — все это методы, используемые онлайн-мошенниками. Кроме этого, злоумышленники начали распространять различные сообщения с угрозами, чтобы заставить вас поделиться конфиденциальной информацией, например, банковскими реквизитами.

4. Используйте надежные пароли и PIN-коды.

Сильные и уникальные пароли является основой безопасного совершения покупок в Интернете. Старайтесь избегать создания учетных записей на сайтах розничных продавцов и используйте безопасный способ оплаты, например Apple Pay, Android Pay или PayPal, не подключая основной банковский счет. Также в случае возможности используйте двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня защиты ваших транзакций.

5. Обновляйте программы и устройства вовремя.

Важно своевременно устанавливать обновления программного обеспечения, которые часто исправляют известные уязвимости и недостатки системы. Кроме этого, стоит использовать решение безопасности для ноутбука и установить приложение для защиты мобильного устройства с функцией Защита онлайн-платежей для безопасного совершения покупок в Интернете.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет обширную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.