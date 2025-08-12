Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

Иван Морозов рассказал, почему Виктория Смеюха не возвращается в Украину.

Виктория Смеюха где сейчас - стилист Морозов раскрыл тайну певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Где сейчас Виктория Смеюха

Почему артистка не приезжает в Украину

Осенью 2025 года исполнится три года, как украинская певица и бывшая участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха исчезла из украинского информационного пространства. Известно, что в начале полномасштабной войны артистка вместе с семьей покинула Украину в целях безопасности.

Впрочем, о жизни Смеюхи за границей ничего не известно. Предполагают, что Виктория живет в Италии, где воспитывает своего тайного первенца.

Эту теорию в беседе с ТСН.ua подтвердил украинский стилист Иван Морозов. Он отметил, что обе участницы НеАнгелов живут за пределами Украины. Слава Каминская время от времени приезжает сюда, а Виктория Смеюха не решается путешествовать с маленьким ребенком на руках и переживает за его безопасность.

"Они там находятся вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрелы. У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что у нее достаточно маленький ребенок", - говорит Морозов.

Виктория Смеюха с мамой, старшей сестрой и племянницей / instagram.com/vikanablack

О персоне: Виктория Смеюха Виктория Смеюха - украинская певица. Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у нее контральто — низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс", после выступала как сольная певица под псевдонимом Кайра, сообщает Википедия. С 2006 по 2021 год - участница поп-дуэта НеАнгелы. После распада коллектива возобновила сольную карьеру.

