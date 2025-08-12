Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

Анна Подгорная
12 августа 2025, 17:43
62
Иван Морозов рассказал, почему Виктория Смеюха не возвращается в Украину.
Виктория Смеюха
Виктория Смеюха где сейчас - стилист Морозов раскрыл тайну певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Читайте больше:

  • Где сейчас Виктория Смеюха
  • Почему артистка не приезжает в Украину

Осенью 2025 года исполнится три года, как украинская певица и бывшая участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха исчезла из украинского информационного пространства. Известно, что в начале полномасштабной войны артистка вместе с семьей покинула Украину в целях безопасности.

Впрочем, о жизни Смеюхи за границей ничего не известно. Предполагают, что Виктория живет в Италии, где воспитывает своего тайного первенца.

видео дня

Эту теорию в беседе с ТСН.ua подтвердил украинский стилист Иван Морозов. Он отметил, что обе участницы НеАнгелов живут за пределами Украины. Слава Каминская время от времени приезжает сюда, а Виктория Смеюха не решается путешествовать с маленьким ребенком на руках и переживает за его безопасность.

"Они там находятся вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрелы. У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что у нее достаточно маленький ребенок", - говорит Морозов.

Виктория Смеюха с семьей
Виктория Смеюха с мамой, старшей сестрой и племянницей / instagram.com/vikanablack

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что на звезду "Холостяка-11" Александру Миколюк напал насильник. Девушка получила многочисленные травмы головы, ног и рук, а также сильное нервное потрясение.

Также экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, модель и певица Наталья Егорова, заговорила о свадьбе. Это было ее первое заявление о личной жизни с момента развода летом 2022 года.

Читайте также:

О персоне: Виктория Смеюха

Виктория Смеюха - украинская певица. Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у нее контральто — низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс", после выступала как сольная певица под псевдонимом Кайра, сообщает Википедия. С 2006 по 2021 год - участница поп-дуэта НеАнгелы. После распада коллектива возобновила сольную карьеру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виктория Смеюха новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:32Война
Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

18:03Украина
Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:31Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Последние новости

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляске

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Реклама
17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

Реклама
15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

Реклама
12:00

"Некоторые персонажи просто переобулись": Dibrova об артистах-беглецах, украинском шоу-бизнесе и современной музыкеЭксклюзив

11:52

Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

11:49

Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага

11:41

Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

11:12

Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

10:54

Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе

10:52

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

10:50

Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина

10:50

Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

10:20

Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять