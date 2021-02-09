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Epic Games анонсировала показ новых игр и распродажу в EGS – на ней будет Cyberpunk 2077

9 февраля 2021, 17:49

Презентация начнётся 11 февраля – в этот же день в онлайн-магазине студии стартует распродажа со скидками на последние хиты.

Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Компания Epic Games объявила о проведении весеннего показа игр, которые появятся в Epic Games Store в течение года. Вместе с этим в цифровом магазине пройдет распродажа со скидками на последние хиты, включая Cyberpunk 2077.

Презентация начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву. На канале Epic Games на Twitch состоятся анонсы новых игр, показы геймплейных роликов, а также расширенный взгляд на различные грядущие тайтлы.

Также в рамках презентации ожидается показ системы достижений, личного профиля и других важных изменений лаунчера Epic Games. Вдобавок к этому с 11 до 25-го числа пройдёт большая тематическая распродажа в поддержку шоу, где пользователи сервиса смогут выгодно приобрести ряд игр: на Cyberpunk 2077 обещают скидку в 10%, а на Hades и Assassin's Creed Valhalla – до 20%.

В Epic Games Store уже доступна страница с полным списком участвующих игр, где также отмечены Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, SnowRunner, Borderlands 3, Death Stranding, Immortals Fenyx Rising и Twin Mirror.

Ранее представители Epic Games сообщили, что в ближайшие два года нас ждет ещё больше сделок между Epic Games и сторонними издателями. О каком именно формате сделок идет речь, неизвестно.

Параллельно издатель продолжит развивать программу финансирования игр Epic Games Publishing. Это сотрудничество предоставит разработчикам полную свободу творчества и полные авторские права, а также полное финансирование проектов, начиная от зарплат и заканчивая обеспечением качества, локализацией, маркетингом и другими затратами на издание. При этом прибыль будут разделять поровну.

В числе первых партнеров – Remedy Entertainment (Alan Wake, Max Payne, Control), Playdead (Inside, Limbo), gen DESIGN (The Last Guardian). Все три студии уже работают над новыми играми. Но никаких подробностей о них пока нет. Пока известно, что Remedy занимается сразу двумя играми по одной вселенной. Но одна из них будет значительно меньшего масштаба.

Напомним, что в настоящее время в сервисе EGS бесплатно отдают Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.

Cyberpunk 2077 Epic Games Store Epic Games
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