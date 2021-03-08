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Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу

8 марта 2021, 14:05

Релиз игры состоится уже в этом месяце на консолях PlayStation и ПК.

Хоррор Evil Inside выйдет 25 марта / Sony

Компания Sony представила свежий трейлер Evil Inside, объявив дату выхода психологического ужастика на PS5 и PS4 – 25 марта. Тогда же игру выпустят на PC в сервисе Steam.

С первого взгляда понятно, что разработчики черпали вдохновение из интерактивного тизера Silent Hills – на данный факт обратил внимание портал GameSpot, который провёл небольшое предварительное сравнение двух проектов.

Главным героем выступает несовершеннолетний мальчик Марк, который после гибели матери и ареста отца решается связаться с ней используя доску духов. Но она исчезает, и с этого момента Марк будет бороться со страхами в поисках правды.

Напомним, что P.T. является демоверсией Silent Hills – отменённого совместного проекта Хидэо Кодзимы, Гильермо дель Торо и студии Konami, который должен был стать девятой частью известной серии. Наработки по отменённому проекту использовались студией Kojima Productions при создании Death Stranding.

По слухам, команда Tango Gameworks, создатели дилогии The Evil Within и грядущей Ghostwire: Tokyo, используют часть наработок отмененной Silent Hills для перезапуска культовой хоррор-серии. Анонс игры ожидается уже этим летом в ходе E3 2021.

Трейлер Evil Inside

Что же до самого Кодзимы, то легендарный геймдизайнер в настоящий момент работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5.

Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

Steam Хидео Кодзима PlayStation 4 PlayStation 5 Silent Hill P.T.
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