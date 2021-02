Что показали на State of Play: все трейлеры и анонсы в одном материале

Главное со State of Play / Sony

Вчера вечером прошла State of Play – получасовая презентация Sony, на которой компания показывала анонсы грядущих игр и делилась новостями по уже вышедшим. Апдейты касались как проектов для PS4, так и для PS5.

Громких анонсов не было, зато стало известно, что на PS5 выйдет переиздание ремейка Final Fantasy 7, а подписчики PS Plus бесплатно получат Oddworld: Soulstorm. Но обо всём по порядку.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Игру можно будет бесплатно обновить с PS4 до PS5 с переносом сохранений. Добавят поддержку 4K и 60 FPS, а также поддержку адаптивных триггеров геймпада Dualsense.

Релиз 12 марта на PS5 и Xbox Series X. Игра выйдет и на Nintendo Switch с PC.

Returnal

Игра про женщину-астронавта, которая попала на неизвестную планету, где она будет идти по следу мистического сигнала, названного "Белой тенью". Игроку предстоит исследовать планету в поисках ответов на многочисленные вопросы главной героини. Геймплейно игра будет представлять собой шутер от третьего лица с динамичным геймплеем. Особенностью игры является то, что после каждой смерти в игре мир будет меняться, из-за чего к этому постоянно нужно будет адаптироваться. Дата выхода – 30 апреля.

Knockout City

Онлайн вышибалы с различными способностями персонажей и… горячей картошкой. Выходит 21 мая, но записаться на кроссплатформенный бета-тест, который будет проходить со 2 по 4 апреля, можно уже сейчас на сайте игры.

SIFU

Выйдет PS5 и PS4 в 2021 году. Стильный файтинг от третьего лица с японской тематикой. В игре будет присутствовать некая механика, связанная со старением персонажа после каждого его поражения. Однако, как все это будет работать, ещё не ясно.

Solar Ash

3D-платформер, в котором акцент ставиться на постоянной динамике геймплея и скорости передвижения. Игра чем-то отдалённо напоминает карты для сёрфинга из CS: GO.

Разработчики подтвердили, что Solar Ash появится на консолях PS4 и PS5 в 2021 году. Игра также выйдет на PC.

FNAF: Security Breanch

Просто новая часть Five Night's at Freddy's, только теперь игра будет бродилкой. Выглядит не слишком многообещающе, да и нового по игре ничего не показали. Релиз состоится в течение года на PS5, PS4 и PC.

Oddworld Soulstorm

2.5D-платформер с поддержкой всех фишек геймпада Dualsense. В игре будет система лута и крафта, а также несколько вариантов прохождения с убийствами или без них. Ещё будут присутствовать элементы стелса.

Игра выйдет 6 апреля на PS4 и PS5. Те, кто купят версию игры для PS4 и при этом будут обладать подпиской PS+, получат апгрейд для PS5 бесплатно.

Kena: Bridge of Spirits

Что-то похожее на аналог The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но с другим визуальным стилем, больше напоминающим классические мультфильмы, по типу тех, что делают Pixar. Релиз намечен на 24 августа.

Deathloop

Новый боевик французов из Arkane, рассказывающий о смертельном противостоянии в петле времени. Судя по трейлеру, игра будет как минимум очень стильной.

Игра выходит 21 мая, а предзаказ уже доступен в магазинах Steam и PS Store.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Обновление ремейка FF7 для PS5. Обещают много графических улучшений, начиная от текстур и освещения, заканчивая различными эффектами. Также появятся новые уровни сложности и фоторежим. Помимо визуальных улучшений, улучшенная версия содержит совершенно новый эпизод, позволяющий сыграть за воровку Юффи, а также представляющий нового персонажа по имени Сонон.

Релиз Final Fantasy VII Remake на PS5 состоится 10 июня 2021 года. Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится, однако сюжетное дополнение придётся докупать.

Тем временем в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.