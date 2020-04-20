Facebook запустил свое приложение для стриминга игр Facebook Gaming

Facebook Gaming / Facebook

Сейчас на рынке сайтов для стриминга игр есть один король – Twitch. Но социальная сеть Facebook тоже решила посоревноваться за внимание игроков, потому запустила свой сервис под названием Facebook Gaming.

С помощью Facebook Gaming вы спокойно сможете начать трансляцию любых игр и показать свои умения всему миру. Также прямо внутри приложения вы найдете различные игровые сообщества и мини-игры на любой вкус. Особая функция Go Live позволит загружать прохождения мобильных игр. А сами стримы можно передать другим людям благодаря полной интеграции с Facebook.

Интеграция Facebook Gaming / Facebook

В приложении нет рекламы, но авторы придумали другой способ заработка. Вы сможете отблагодарить стримеров особыми звездами, которые олицетворяют собой определенную сумму денег. С каждой звезды забирается комиссия, с помощью которой и будет зарабатывать Фейсбук.

Читайте такжеВ Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержкиРуководство социальной сети заявило, что их основная цель – создать крупное игровое сообщество внутри своего приложения для стриминга. Лишь после этого в Facebook задумаются о дополнительных способах монетизации.

Приложение тестировали полтора года, теперь оно наконец-то добралось до полноценного релиза. Изначально Facebook Gaming хотели запустить в июне 2020 года, но коронавирус и самоизоляция людей внесли свои коррективы. Так как многие сейчас сидят по домам, Facebook перенесла запуск на 20 апреля.

Пока доступно лишь приложение Facebook Gaming на Android. На iOS его запустят после одобрения от Apple. Так что теперь появились в Facebook стримы еще и мобильных игр.

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