FIFA 21 не успеет к старту продаж PlayStation 5 и Xbox Series

Fifa 21 / EA Sports

Компания EA Sports официально сообщила о том, что некстген-версия футбольного симулятора FIFA 21 задержится на пару недель и поступит в продажу 4 декабря этого года — спустя три недели после старта продаж консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series.

Причины переноса релиза ни разработчики, ни издательство не озвучили. Хотя последние принесли свои извинения игрокам и поспешили напомнить, что некстген-версия игры будет поддерживать технологию Dual Entitlement — владельцы копий игры для PlayStation 4 или Xbox One смогут бесплатно обновить их до версий для PlayStation 5 и Xbox Series X соответственно.

EA Sports / Twitter

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Средний балл FIFA 21, по данным Metcritic, составляет 72/100. Оценка пользователей также говорит о многом — катастрофические 0,8/10 после 1000 обзоров. Среди главных претензий — отсутствие графических улучшений и значимых изменений игрового процесса.

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Релиз консолей Xbox Series от Microsoft запланирован на 10 ноября.