Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона

Есть несколько типов приложений для поиска человека по номеру телефона

У каждого из нас есть свои веские причины определить местоположение необходимого нам человека по номеру мобильного телефона — в нынешних реалиях вопрос защиты родных и близких становится актуальным как никогда. СМИ и соцсети буквально заполнены сообщениями о пропавших, и чаще всего дозвониться до этих людей — проблема. Редакция Главред публикует подборку самых полезных приложений и лайфхаков, позволяющих определить местоположение по номеру телефона — эти эффективные методы доказывают, что сейчас это сделать несложно, но есть свои ограничения. Как определить местонахождение человека по номеру телефона — читайте ниже.

Сотовые операторы:

Маячок | Киевстар

Это платная услуга стоимостью 2.13 грн за запрос, которая работает даже без подключения к мобильному интернету. Вы сможете найти местоположение телефона вашего близкого человека на карте с компьютера и получать информацию о его местонахождении по SMS.

Средняя точность определения местоположения составляет примерно 500 м. Точность зависит от плотности размещения базовых станций и может быть разной для городской, загородной местности, варьируется в пределах от 300 до 1200 м. Пример изображения местоположения абонента на карте будет выглядеть, как показано на рисунке (сектор, который выделен зеленым цветом):

Маячок / Киевстар

Более подробная информация о том, как узнать местонахождение абонента доступна на официальном сайте Киевстара.

ЗнайГде | Vodafone

Благодаря услуге ЗнайГде Вы можете легко определить местонахождение телефона по номеру ваших близких и друзей, всегда знать, где они пребывают, а также определить их месторасположение на карте города.

В среднем точность определения местоположения абонента в центре города составляет 300–500 метров, на окраинах города — 1–1,5 км, за пределами города погрешность в определении местоположения может достигать нескольких километров.

Если Ваш ребенок либо другой абонент, которого Вы разыскиваете, находится на шоссе, то информация о его месте пребывания будет содержать название района и ближайшего населенного пункта.

Услугой можно пользоваться как по Интернет (poisk.vodafone.ua), так и с мобильного телефона: через SMS на номер 7005

ЗнайГде / Vodafone

Сервисы встроенной в смартфоны геолокации:

На каждом смартфоне продукции Android есть встроенная функция отслеживания местоположения. Однако, чтобы следить за человеком или разрешить следить за собой, необходимо предоставить доступ – просто так определить местоположение практически невозможно

Чтобы включить отслеживание местоположения своего телефона на Андроиде необходимо:

Добавить Google Контакт с номером телефона.

На смартфоне Android откройте приложение "Google Карты"

Нажмите свое фото профиля или инициалы "Значок аккаунта" -> Передача геоданных -> "Добавить пользователей"

Укажите, на какой срок нужно открыть доступ к вашим геоданным.

Нажмите "Выбрать людей".

Если нужно, разрешите приложению "Google Карты" доступ к контактам.

Выберите пользователей, которым будет открыт доступ.

Нажмите "Поделиться".

Google Locator

На iPhone есть аналогичная функция семейного доступа, благодаря которой вы можете легко поделиться геопозицией с членами семьи с помощью приложений "Найти друзей" и "Сообщения". Кроме того, вы сможете помочь членам семьи определить, где находятся пропавшие устройства, с помощью функции "Найти iPhone".

Стоит отметить, что если на устройстве установлена ОС iOS 13 или более поздней версии, можно поделиться геопозицией с членами семьи с помощью приложения "Локатор". Если на часах Apple Watch установлена ОС watchOS 6, воспользуйтесь приложением "Найти людей".

Сперва нужно создать группу семейного доступа, после чего включится отправка геопозиции членам семьи, и они смогут проследить за вами или помочь в поисках вашего устройства в случае его пропажи. Чтобы проверить свой статус передачи геопозиции, выполните следующие действия:

Нажмите "Настройки" > [ваше имя].

В iOS 11 выберите меню "Настройки" > [ваше имя] > iCloud.

Нажмите "Поделиться геопозицией".

Нажмите [имя члена семьи], чтобы предоставить доступ этому человеку.

Чтобы прекратить передачу геопозиции, выключите настройку "Поделиться геопозицией". При этом ваше местоположение скрывается от всех членов вашей семьи и от всех утвержденных друзей. Если вы снова хотите делиться сведениями о своем местоположении, функцию "Поделиться геопозицией" можно включить в любое время.

Геолокация на iPhone

Бесплатные приложения для определения местоположения:

Sygic Family Locator:

Данное приложение позволяет определить местоположение членов семьи, близких и друзей в режиме реального времени. Более того, оно информирует об уровне заряда батареи в их смартфонах.

Sygic Family Locator

Приложение подходит как для iOS, так и для Android.

GeoLocator:

GeoLocator — это приложение для смартфонов, которое умеет отслеживать передвижения вашего ребенка каждый день, а также помогает семье, держать друг друга в курсе своего местонахождения. С помощью GeoLocator вы сможете увидеть на карте, где находится ваш ребенок и остальные члены семьи, какой уровень заряда аккумулятора, получать уведомления о входах и выходах из геозон и многое другое.

Скачать приложение для Android, для iOS

GeoLocator:

Life 360:

Life 360 — это не только приложение для определения местоположения, но и своего рода социальная сеть, где можно обмениваться сообщениями. Life 360 является одним из самых популярных приложений для отслеживания местоположения, более миллиона загрузок на Android и более четырехсот тысяч загрузок на iPhone.

Скачать приложение для Android, для iOS

Life 360

Напомним, что ранее мы советовали лучшие программы для снятия скриншотов.