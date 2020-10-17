УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона

17 октября 2020, 03:43

Ответственным родителям стоит об этом задуматься.

Есть несколько типов приложений для поиска человека по номеру телефона

У каждого из нас есть свои веские причины определить местоположение необходимого нам человека по номеру мобильного телефона — в нынешних реалиях вопрос защиты родных и близких становится актуальным как никогда. СМИ и соцсети буквально заполнены сообщениями о пропавших, и чаще всего дозвониться до этих людей — проблема. Редакция Главред публикует подборку самых полезных приложений и лайфхаков, позволяющих определить местоположение по номеру телефона — эти эффективные методы доказывают, что сейчас это сделать несложно, но есть свои ограничения. Как определить местонахождение человека по номеру телефона — читайте ниже.

Сотовые операторы:

Маячок | Киевстар

Это платная услуга стоимостью 2.13 грн за запрос, которая работает даже без подключения к мобильному интернету. Вы сможете найти местоположение телефона вашего близкого человека на карте с компьютера и получать информацию о его местонахождении по SMS.

Средняя точность определения местоположения составляет примерно 500 м. Точность зависит от плотности размещения базовых станций и может быть разной для городской, загородной местности, варьируется в пределах от 300 до 1200 м. Пример изображения местоположения абонента на карте будет выглядеть, как показано на рисунке (сектор, который выделен зеленым цветом):

киевстар
Маячок / Киевстар

Более подробная информация о том, как узнать местонахождение абонента доступна на официальном сайте Киевстара.

ЗнайГде | Vodafone

Благодаря услуге ЗнайГде Вы можете легко определить местонахождение телефона по номеру ваших близких и друзей, всегда знать, где они пребывают, а также определить их месторасположение на карте города.

В среднем точность определения местоположения абонента в центре города составляет 300–500 метров, на окраинах города — 1–1,5 км, за пределами города погрешность в определении местоположения может достигать нескольких километров.

Если Ваш ребенок либо другой абонент, которого Вы разыскиваете, находится на шоссе, то информация о его месте пребывания будет содержать название района и ближайшего населенного пункта.

Услугой можно пользоваться как по Интернет (poisk.vodafone.ua), так и с мобильного телефона: через SMS на номер 7005

ва
ЗнайГде / Vodafone

Сервисы встроенной в смартфоны геолокации:

На каждом смартфоне продукции Android есть встроенная функция отслеживания местоположения. Однако, чтобы следить за человеком или разрешить следить за собой, необходимо предоставить доступ – просто так определить местоположение практически невозможно

Чтобы включить отслеживание местоположения своего телефона на Андроиде необходимо:

  • Добавить Google Контакт с номером телефона.
  • На смартфоне Android откройте приложение "Google Карты"
  • Нажмите свое фото профиля или инициалы "Значок аккаунта" -> Передача геоданных -> "Добавить пользователей"
  • Укажите, на какой срок нужно открыть доступ к вашим геоданным.
  • Нажмите "Выбрать людей".
  • Если нужно, разрешите приложению "Google Карты" доступ к контактам.
  • Выберите пользователей, которым будет открыт доступ.
  • Нажмите "Поделиться".
Google Locator
Google Locator

На iPhone есть аналогичная функция семейного доступа, благодаря которой вы можете легко поделиться геопозицией с членами семьи с помощью приложений "Найти друзей" и "Сообщения". Кроме того, вы сможете помочь членам семьи определить, где находятся пропавшие устройства, с помощью функции "Найти iPhone".

Стоит отметить, что если на устройстве установлена ОС iOS 13 или более поздней версии, можно поделиться геопозицией с членами семьи с помощью приложения "Локатор". Если на часах Apple Watch установлена ОС watchOS 6, воспользуйтесь приложением "Найти людей".

Сперва нужно создать группу семейного доступа, после чего включится отправка геопозиции членам семьи, и они смогут проследить за вами или помочь в поисках вашего устройства в случае его пропажи. Чтобы проверить свой статус передачи геопозиции, выполните следующие действия:

  • Нажмите "Настройки" > [ваше имя].
  • В iOS 11 выберите меню "Настройки" > [ваше имя] > iCloud.
  • Нажмите "Поделиться геопозицией".
  • Нажмите [имя члена семьи], чтобы предоставить доступ этому человеку.

Чтобы прекратить передачу геопозиции, выключите настройку "Поделиться геопозицией". При этом ваше местоположение скрывается от всех членов вашей семьи и от всех утвержденных друзей. Если вы снова хотите делиться сведениями о своем местоположении, функцию "Поделиться геопозицией" можно включить в любое время.

па
Геолокация на iPhone

Бесплатные приложения для определения местоположения:

Sygic Family Locator:

Данное приложение позволяет определить местоположение членов семьи, близких и друзей в режиме реального времени. Более того, оно информирует об уровне заряда батареи в их смартфонах.

Sygic Family Locator
Sygic Family Locator

Приложение подходит как для iOS, так и для Android.

GeoLocator:

GeoLocator —это приложение для смартфонов, которое умеет отслеживать передвижения вашего ребенка каждый день, а также помогает семье, держать друг друга в курсе своего местонахождения. С помощью GeoLocator вы сможете увидеть на карте, где находится ваш ребенок и остальные члены семьи, какой уровень заряда аккумулятора, получать уведомления о входах и выходах из геозон и многое другое.

Скачать приложение для Android, для iOS

GeoLocator:

Life 360:

Life 360 — это не только приложение для определения местоположения, но и своего рода социальная сеть, где можно обмениваться сообщениями. Life 360 является одним из самых популярных приложений для отслеживания местоположения, более миллиона загрузок на Android и более четырехсот тысяч загрузок на iPhone.

Скачать приложение для Android, для iOS

Life 360
Life 360

Напомним, что ранее мы советовали лучшие программы для снятия скриншотов.

Apple Android Vodafone Киевстар
Сейчас вы просматриваете новость «Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:43
Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона
03:23
В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе Видео
02:12
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
01:34
Украина переводит часы на зимнее время: кому это выгодно Видео
00:55
Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей
Реклама
00:20
"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина
16 октября, пятница
23:58
Обезглавивший учителя исламист может быть чеченцем из РФ – СМИ Видео
23:41
Украинские лаборатории получили более миллиона грн на разработку вакцины от Covid-19 Видео
23:16
Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда Видео
22:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
22:45
Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации
22:29
В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса Видео
22:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
22:02
В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос
21:54
Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины
21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:35
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
Реклама
21:08
НВО заказал сериал "Фонарь" создателю "Авраам Линкольн, охотник на вампиров"
21:04
В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней
21:03
Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму Видео
20:48
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса Видео
20:44
Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения Видео
20:37
В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе
20:24
Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление Видео
20:23
Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа Видео
20:21
Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
20:02
Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым
19:54
В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе
19:45
В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху Видео
19:40
Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
19:39
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
19:38
В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих
19:25
Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов Видео
19:20
В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло Видео
19:03
Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19 Видео
18:57
Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
Реклама
18:54
В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы
18:52
Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
18:48
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
18:11
Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке
18:09
В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19 Видео
18:07
Алиев призвал определить новую роль Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента
17:50
"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах Видео
17:28
Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине
17:28
"Все идет по плану": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 успокоили фанатов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять