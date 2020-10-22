Хидео Кодзима активно работает над своей следующей игрой

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

С момента выхода Death Stranding прошло некоторое время, поэтому вполне естественно предположить, что Kojima Productions во главе с неутомимым Хидео Кодзимой перешла к своему следующему проекту.

Старший композитор и звукорежиссер студии Людвиг Форселл опубликовал на своей Twitter-страничке любопытную фотографию, подписав, что записывает музыку для "нераскрытого проекта".

Людвиг Форселл /Twitter

Ранее в этом году Кодзима заявил, что хотел бы создать революционный хоррор, который заставит всех обделаться. Легендарный геймдизайнер доселе не сообщал о начале разработки проекта, но показал, как проходит процесс создания концепта для нового тайтла. Будет ли он выполнен в жанре ужасов, неизвестно.

Релиз приключенческой адвенчуры Death Stranding на PlayStation 4 состоялся 8 ноября 2019 года. Критики хорошо приняли игру — ее рейтинг на Metacritic составляет 86 балла из 100.