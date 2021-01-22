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Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей

22 января 2021, 12:13

Бесплатная демоверсия уже вышла на PlayStation 5, где также стартовали предзаказы восьмой части.

Resident Evil Village
Дата выхода Resident Evil Village и другие новости по игре / Capcom

Сегодня утром состоялась долгожданная презентация восьмой номерной части популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, на которой нам наконец-то сказали точную дату выхода, показали небольшой геймплейный ролик и рассказали про коллекционное издание.

Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Покупатели на консолях текущего поколения получат бесплатное обновление для новых систем.

Студия также выпустила бесплатное демо Maiden эксклюзивно для консоли Sony PlayStation 5. События пробной версии происходят отдельно от основного сюжета 8-ой части, а игрокам в роли "девицы" предстоит сбежать из подземелья вампирши Леди Димитреску. В демо не будет никаких сражений, но игроки смогут оценить атмосферу и небольшой кусочек мира грядущей игры.

Позже этой весной оно станет доступно и на остальных платформах. Скачать демоверсию Maiden.

Вместе с этим стартовали предзаказы игры. Базовое издание на PS4 и PS5 обойдётся в 1999 грн. За него покупатели получат:

  • Саму игру;
  • Сетевую Re:Verse ("Смертельный Бой" на шесть игроков с персонажами вселенной);
  • Мини-саундтрек;
  • Пару небольших DLC - украшения мистера Енота и набор для выживания.

Помимо стандартного издания фанаты серии смогут приобрести коллекционное издание, включающее фигурку Криса Редфилда, стилбук, артбук, постер и цифровые материалы.

Напомним, что события восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil 8 - трейлер

Resident Evil 8 - демонстрация геймплея

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

Capcom PlayStation 5 Resident Evil 8 Resident Evil Village
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