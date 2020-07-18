Как проверить счет на Киевстаре – проверка пакета, своего и чужого номера

Как проверить счет Киевстар - интернет, свой и другого абонента / Голос народу

Как проверить счет Киевстар – с этим вопросом сталкивался каждый абонент мобильного оператора.

Самый простой и быстрый способ, как узнать баланс по номеру телефона Киевстар – набрать короткий USSD-запрос. А вот, к примеру, как проверить счет на Киевстаре другого абонента – это задача уже посложнее.

Но обо всем по порядку.

Киевстар – как проверить свой счет

Независимо от того, контракт у вас или вы – предоплаченный клиент, комбинация символов будет одинакова:

*111# – чтобы проверить баланс, то есть остаток денег на основном счету. Эта комбинация сработает и для того, как проверить счет Киевстар в роуминге;

*110# – баланс бонусного счета;

*112# – это способ, как на Киевстар узнать баланс интернета.

В пределах Украины проверка пакета Киевстар также доступна по номерам 444 или 455.

В качестве альтернативы всегда можно воспользоваться системой Мой Киевстар, зайдя в раздел Обзор.

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Как проверить счет на Киевстаре другого абонента

Здесь USSD-запрос будет посложнее:

*113*380ХХХХХХХХХ#, где ХХХХХХХХХ – это номер другого абонента.

Если проверка пакета осуществляется в первый раз, то сначала владельцу номера придет смс, где того попросят подтвердить ваше право проверять его баланс. Если человек согласен – он тоже отправляет похожий USSD-запрос, но уже с единицей внутри: *113*1*380ХХХХХХХХХ# (тут ХХХХХХХХХ – это номер телефона уже того, кому дается разрешение на мониторинг счета).

Если другой абонент подтвердил ваше право проверять его счет Киевстар – то вам придет смс с разрешением.

И тогда после ввода запроса *113*380ХХХХХХХХХ#, вы начнете получать данные про остаток средств на его счету.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.