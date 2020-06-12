Как убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символ

Как сделать YouTube без рекламы - самый простой способ / Скриншот

Найден простой способ, как убрать рекламу в Ютубе без скачивания специальных программ – добавив всего один символ к адресной строке.

Своей методой, как сделать YouTube без рекламы, поделился пользователь Reddit. Для этого не нужно оплачивать подписку или скачивать специальные программы.

Итак, чтобы отключить рекламу в Ютубе – достаточно добавить точку после домена.

То есть вместо https://www.youtube.com/XXX, например, надо написать https://www.youtube.com./XXX.

Маленькое уточнение: для телефона (например, чтоб смотреть YouTube без рекламы на Android) нужно сначала переключиться на десктопную версию отображения сайта.

После этого рекламные вставки уже не будут прерывать ролик.

Вероятно, команда Youtube и Google вскоре прикроют лавочку – но пока что метод работает.

Ранее Главред писал о том, как скачать видео с YouTube на компьютер и телефон, перечислив топ лучших сервисов. Если вы хотите сохранить любимые ролики с YouTube и пересматривать их в оффлайне, то для этого есть множество способов.