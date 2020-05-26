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Как защитить конфиденциальную информацию от хакеров: советы специалистов по кибербезопасности

26 мая 2020, 17:53

Шифрование информации на жестких дисках и облачных хранилищах, веб-трафика, сообщений и паролей позволит обезопасить данные от несанкционированного доступа.

По данным ESET, шифровать можно также сообщения электронной почты, чтобы защитить их от перехватывания
По данным ESET, шифровать можно также сообщения электронной почты, чтобы защитить их от перехватывания / ua.depositphotos.com

Шифрование информации на жестких дисках и облачных хранилищах, веб-трафика, сообщений и паролей позволит обезопасить данные от несанкционированного доступа.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как сохранить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа с помощью шифрования. Соответствующая информация содержится на сайте ESET.

 "Большинство людей хранит на своем персональном компьютере, смартфоне или в облаке все виды конфиденциальной информации. Опытные пользователи, как правило, устанавливают пароль или биометрическую аутентификацию, или даже комбинацию обоих видов защиты учетных записей. Такие меры безопасности являются правильными, однако, их может быть недостаточно в случае потери или кражи устройств. Чтобы быть уверенными, что ваши данные не попадут к посторонним лицам, используйте шифрование", - сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, значительная часть пользователей все еще использует сменные жесткие диски как дополнительное хранилище. Поэтому шифрование диска — это необходимый уровень безопасности."Если вы потеряете свой жесткий диск или его украдут, никто не сможет получить доступ к информации на нем. Диск будет полностью зашифрован, включая все данные, программное обеспечение и операционную систему. Шифрование также доступно на большинстве современных смартфонов Android или iOS и часто является уже встроенной функцией, которую нужно только настроить", - отметили в компании ESET.

 Также, по данным IT-специалистов, важно шифровать данные перед их загрузкой на облачные хранилища. Таким образом без ключа расшифровки никто не сможет получить доступ к этой информации.

"На рынке существует множество, как платных, так и бесплатных программ, однако для более высокого уровня защиты выбирайте программы хотя бы с алгоритмом шифрования AES", - добавили эксперты по кибербезопасности.

Пресс-служба сообщила, что в случае шифрования веб-трафика одним из самых простых способов является виртуальная частная сеть (VPN), которая работает как зашифрованный туннель. Для защиты конфиденциальности можно использовать специальные программы, которые позволяют устанавливать анонимное сетевое подключение, например, Tor. Сеть Tor направляет трафик через добровольную сеть ретрансляции и обвертывает ее в несколько уровней шифрования.Кроме этого, следует всегда следить за тем, чтобы веб-сайт, на который вы переходите, использовал протокол HTTPS. Буква S означает, что вся коммуникация между посетителем и веб-сервером зашифрована. Поэтому большинство мировых веб-сайтов сейчас используют HTTPS по умолчанию.

Также важным элементов защиты конфиденциальной информации является шифрование сообщений и паролей. Большинство приложений для обмена сообщениями имеют встроенное сквозное шифрование, однако оно не всегда включено по умолчанию. Например, чтобы включить его в Facebook Messenger, нужно начать секретную переписку. В WhatsApp эта функция включена по умолчанию, а в Telegram сквозным шифрованием также защищены только "секретные чаты", в которых можно установить таймер самоуничтожения для сообщений и файлов. Таким образом все отправленные сообщения будут сами удаляться через определенный промежуток времени. Однако, одним из самых защищенных мессенджеров и дальше считается Signal. Благодаря тому, что он имеет открытый исходный код, ведущие специалисты имели возможность проверить Signal и подтвердить высокий уровень защиты.

По данным ESET, шифровать можно также сообщения электронной почты, чтобы защитить их от перехватывания. Смысл такого шифрования заключается в том, что письмо зашифровывается у отправителя, а расшифровывается у получателя. Большинство клиентов электронной почты поддерживают различные стандарты шифрования, например, TSL и S/MIME.

В компании добавили, что популярным способом шифрования паролей является менеджер паролей. Эти программы выполняют функцию хранилища, где можно сохранять все данные для входа. Большинство облачных сервисов имеют копию хранилищ пользователей на своих серверах, надежно защищенных несколькими уровнями шифрования. Для дополнительного уровня безопасности пользователи могут использовать многофакторную аутентификацию (MFA).

"Ответственный подход к хранению конфиденциальных файлов и данных поможет заблаговременно предупредить утечки важных данных, которые могут вызвать много проблем. Решение ESET Endpoint Encryption обеспечивает надежное шифрование сменных медиа носителей, файлов и папок, а также электронной почты с возможностью управления устройствами из любой точки мира", - подытожили в компании ESET.

Напомним, ранее специалисты ESET рассказали об обнаруженных уязвимостях в умных устройствах, которые ставят под угрозу безопасность конфиденциальных данных их владельцев.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

кибербезопасность хакеры ESET
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