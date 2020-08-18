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Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows

18 августа 2020, 01:31

В последние годы пиринговая технология передачи получила вторую жизнь.

Торрент-клиенты являются самым удобным способом передачи информации и очень просты и удобны в обращении

С момента своего появления торрент-трекеры были и остаются по сегодняшний день идеальным способом файлообмена, позволяющим делиться

И дело совсем не в пиратстве - только на трекерах вы можете достать тысячи вещей, которые из Сети давно пропали или кроме как на трекерах никогда не выкладывались - сканы старых журналов, оцифровки древних грампластинок и кассет, записи радиоэфиров культовых передач, дореволюционные библиотеки, патчи и моды к играм и программам, которые давно перестали поддерживать разработчики - все это можно найти только на торрент-трекерах.

Кроме того, сами торрент-клиенты являются одним из самых удобных и надежных способов передачи информации от пользователя к пользователю, особенно, когда речь идет о файлах большого размера.

Что такое торрент

Если очень коротко – это способ передачи информации от пользователя к пользователю (peer-to-peer): несколько строк кода (метаданных), которые помогают программе (торрент-клиенту) находить те компьютеры, которые используют один и тот же файл. При этом владельцы этого файла будут раздавать (то есть позволять скачивать у себя другим пользователям) только, если все метаданные полностью совпадают. Чем больше владельцев – тем быстрее идет закачка.

Торрент-клиенты

На рынке представлено большое количество вариантов торрентов, и, надо сказать, отличаются они между собой не принципиально, поэтому ваш выбор мало на что повлияет: в основном, отличия касаются внешнего вида программы, т.е. интерфейса. В остальном они одинаково позволяют скачать фильмы через торрент, игры, музыку, программы и многое другое. Также там есть планировщики, регуляторы скорости загрузки и отдачи, настройка кеширования файлов на диске и т.д. Большинство из этих функций, впрочем, вам не понадобится – помимо анонимности протокол завоевал популярность именно потому, что он попросту очень удобен в использовании.

Почему торрент?

У торрентов есть несколько неоспоримых преимуществ перед скачиваниями с сервера какого-либо сайта.

Во-первых, скорость закачки: особенно, когда дело касается популярных раздач, например, скачать фильмы через торрент, даже в HD-качестве, получится гораздо быстрее, потому что его будет раздавать одновременно большое количетсво людей. Скорость скачивания в этом случае ограничить может только пропускная способность вашего интернета и скорость записи носителя, на который вы файл скачиваете.

Во-вторых, анонимность. Установить пользователя торрент-клиента сложнее, чем обычного сёрфера. Пользователи качают файл не с сервера, а с компьютеров друг друга.

В-третьих, докачка. Вы можете не беспокоиться о том, что у вас пропадет интернет, выключится компьютер или произойдет любое другое событие, которое оборвет скачивание файла и все придется начинать с начала. Каждый торрент-клиент поддерживает докачку ровно с того места, с которого вы остановились в прошлый раз. Более того, некоторые клиенты стараются качать файл с заголовка, что позволяет начать просмотр фильма еще до его полной загрузки.

В-четвертых, распространение контента: один из главных принципов коммьюнити торрент-трекеров звучит как "скачал – дай скачать другим". Прелесть торрента в том, что файл можно (и нужно) не только качать, но и раздавать другим – причем, скачивать у вас начинают обычно почти сразу после того, как качать у других начали вы сами.

Торрент клиент – какой выбрать?

Скачать торрент бесплатно можно в любом месте, но лучше качать с официального сайта. Да, в сети есть рабочие программы, которые народные умельцы "прошивают", делая ваше пребывание в Сети более незаметным и вырезая оттуда рекламу.

Но среди немногих таких релизов встречается огромное количество установочных файлов (или "крякнутых" экзешников), в которых содержатся вирусы и шпионы, способные как заразить ваш компьютер и сделать его полностью неработоспособным (а также уничтожить ваши файлы), так и украсть вашу информацию – фотографии, переписки, пароли, банковские данные и пр. Так что торрент скачать лучше из надежного источника, а с наличием рекламы просто смириться.

Сложно точно назвать самый популярный торрент клиент, но наиболее широко известными в последние годы являются:

Кроме того, поддерживает закачку торрентов и браузер Opera, но его торрент-клиент несовместим со многими трекерами (а кое-где и запрещен к использованию).

Стоит отметить, что на разных торрент-трекерах разрешены не все торрент-клиенты, а иногда бывает, что сам клиент разрешен, но запрещена какая-то конкретная версия (или версии, чаще всего - последние). Особенно это касается закрытых трекоров, куда попасть можно только по приглашению или пройдя интервью. Чтобы вас не забанили в первый же день, лучше сначала ознакомится со списком разрешенных клиентов, который есть на каждом таком сайте.

Где качать

Конечно, стоит помнить о том, что, если вам нужно что-то действительно редкое, на открытых торрент-трекерах вы этого скорее всего не найдете. Это касается абсолютно всего. К счастью, в Сети есть десятки узкоспециализированных трекеров, чаще всего - приватных, где, скорее всего, будет именно то, что вам нужно, да еще и в нескольких версиях.

Нужен старый фильм в качестве – вам на BlueBird; игра, которой нет ни на дисках, ни в онлайн-магазинах типа Steam – вас ждет GazelleGames; на фильмах специализируется Фаст Торрент, за книгами тиражом в 500 экземпляров надо обращаться в Bibliotik; диско полинезийских шаманов, записанных пьяным японским туристом на бабинный магнитофон в 63-м году найти можно будет только на Redacted; напечатанная в журнале 70-х и с тех пор не издававшаяся манга, анимэ, которое последний раз официально выходило на VHS в девяностых – вам на MangaDex и т.д.

Пока что же рассмотрим самые популярные трекеры:

RuTracker.org (он же torrents.ru) – живая легенда, мастодонт, один из главных трекеров мира, где количество и качество раздач стремится к идеалу. Здесь можно через скачать через торрент игры, фильмы, сериалы (как самые свежие, так и 40-летней давности), ТВ-передачи, музыку, программы, журналы, книги и т.д. Много авторских раздач. Большой и важный плюс – тут выкладывается то, что больше не выкладывается нигде или почти нигде, а именно – весь советский и постсоветский культурный продукт.

The Pirate Bay – не трекер, но индексатор других трекеров, который за вас ищет нужные вам вещи на всех доступных ресурсов. Огромное количество англоязычного контента. Минус – поиск не самый лучший, поэтому если нужная раздача не нашлась с первого раза, можно попробовать переформулировать запрос.

Torrentz2 – лучший выбор, если вам нужна музыка. Больше и разнообразнее вы можете найти, пожалуй, только на закрытых ресурсах. Тут не только оперативно появляется новая музыка, но и хорошо раздаются даже старые альбомы малоизвестных исполнителей.

KickassTorrents – еще один легендарный торрент трекер долгожитель. Вам нужны ТВ-шоу, приложения и игры для смартфонов, анимэ и манга, новые фильмы, клубничка, в конце концов - добро пожаловать на Kickass. Хороший проверенный трекер с одной особенностью – раздачи тут живут не слишком долго (год-два, что по меркам трекеров ничто), поэтому он подходит для поиска новинок.

ISOhunt- заслуженный ветеран, в последнее время каталогизировавший свою кучу раздач по рубрикам (раньше все было в навал), что упрощает поиск нужных файлов.

1337X – идейный брат Kickass. Огромный каталог, оперативное обновление, сюда попадает почти вся "сцена". Скачать фильмы через торрент, сериалы, свежие альбомы – вам сюда.

В последние годы пиринговая технология передачи получила вторую жизнь - теперь с компьютера она переместилась на планшеты и смартфоны. О том, какие клиенты использовать на Andorid и iOS, поговорим в следующий раз.

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