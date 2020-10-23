Киберпанк 2077 избежит главного русскоязычного недуга Ведьмака

Cyberpunk 2077 / Киану Ривз

При переводе игр или фильмов невозможно сделать так, чтобы в момент, когда на английском языке персонаж произносил слово, в локализациях на других языках было произнесено то же самое переведенное слово в тот же момент — поэтому разработчики из CD Projekt Red решили использовать технологию JALI, значительно упрощающую работу над лицевыми анимациями персонажей.

Отмечается, что у анимации липсинка теперь нет определенного тайминга, завязанного на времени произнесения реплики в оригинальной английской версии, но благодаря данной технологии лицевая анимация персонажей будет подстраиваться под разные языки. На прикрепленном скриншоте ниже можно увидеть лицо Джуди в один и тот же отрезок времени, но в разных регионах.

В один и тот же момент персонаж в английской, французской и немецкой локализации произносит совершенно разные слова, из-за чего ее лицо действительно выглядит по-разному. При переводе на японский героиня вообще к этому моменту закончила свою реплику.

А еще в Cyberpunk 2077 Брайан Декарт, актер сыгравший Коннора в приключенческой игре Detroit Become Human озвучит роль торгового автомата в рамках одного из дополнительных заданий, который по словам разработчиков, увековечивает все обеденные перерывы, проведенные возле автоматов с газировкой.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

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