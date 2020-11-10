Киберпанк 2077 выйдет в намеченный срок – официально

CD Project RED отреагировали на слухи об очередном переносе игры.
Поляки из CD Project RED поспешили успокоить взволнованных фанатов грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которые опасаются за выход игры в намеченные ранее сроки.
Поводом для переживаний стала сегодняшняя утечка о том, что авторы думают об ещё одном переносе даты выхода – уже на 2021 год.
Как результат, разработчики зарубили все слухи на корню и сразу после появления этих обсуждений оперативно поставили 10 декабря в шапку твиттера – именно в этот день ожидается появление игры на прилавках магазинов.
Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.
По состоянию на сегодня релиз игры запланирован на 10 декабря.
Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.