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Киберпанк 2077 выйдет в намеченный срок – официально

10 ноября 2020, 13:09

CD Project RED отреагировали на слухи об очередном переносе игры.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Поляки из CD Project RED поспешили успокоить взволнованных фанатов грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которые опасаются за выход игры в намеченные ранее сроки.

Поводом для переживаний стала сегодняшняя утечка о том, что авторы думают об ещё одном переносе даты выхода – уже на 2021 год.

Как результат, разработчики зарубили все слухи на корню и сразу после появления этих обсуждений оперативно поставили 10 декабря в шапку твиттера – именно в этот день ожидается появление игры на прилавках магазинов.

Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

По состоянию на сегодня релиз игры запланирован на 10 декабря.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 GOG Xbox Series S
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