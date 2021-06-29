Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11: как установить

Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview / Microsoft

Microsoft, как и обещала, выпустила первую публичную бета-версию Windows 11. Большинство визуальных изменений, о которых компания рассказывала на презентации в минувший четверг, доступны в этом билде.

Среди всего прочего можно оценить новый дизайн системы, обновленные окна, темы, виджеты, панель задач и меню "Пуск", но поддержки Android-приложений и интеграции Microsoft Teams пока нет – эти фишки всё ещё находятся в стадии разработки.

Как установить предварительную версию Windows 11

Перед установкой следует убедиться, соответствует ли компьютер минимальным системным требованиям. Как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. Должна быть 64-битная система, не менее 4 ГБ оперативной памяти, видеоадаптер совместимый с DirectX12 или более поздней версии и графический драйвер WDDM 2.0, а также криптогразащитный модуль TPM 2.0 и UEFI – это интерфейс между операционной системой и микропрограммами, пришедший на замену BIOS.

Если утилита Windows PC Health показала, что ПК подходит для Windows 11, можно приступать к записи в программу тестирования и установке:

Переходим на сайт Windows Insider;

Жмем кнопку "Зарегистрироваться" и авторизуемся в своей учётной записи Microsoft ;

Затем нужно зайти в настройки компьютера – "Обновление и безопасность" – "Программа предварительной оценки Windows". Здесь надо нажать кнопку "Начать".

Что дальше? Нужно выбрать канал, по которому будут поставляться предварительные сборки. У Windows их три:

Dev (для разработчиков);

Beta (для пользователей, которым нравится тестировать ПО);

Release Preview (самые стабильные предварительные сборки). Windows 11 пока доступна только в первом варианте .

Как установить предварительную версию Windows 11 / DTF

После выбора Dev-канала нужно принять соглашение, и перезагрузить компьютер. Затем можно скачать Windows 11 через "Параметры" > "Обновление и безопасность" > "Центр обновления Windows". Поскольку это предварительная сборка и в ней могут быть баги, лучше не устанавливать систему на рабочий ПК.

Если рисковать рабочим компьютером не хочется, единственный вариант – дождаться полноценного релиза Windows 11 в конце 2021. Microsoft намекает на 20 октября, но, похоже, что сначала Windows 11 станет доступна покупателям новых устройств с предустановленной Виндой, а обновиться с Windows 10 получится минимум в 2022 году. Для пользователей Windows 10, напомним, обновление будет бесплатным.