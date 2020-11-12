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"Моя PS5 мертва": блогер рассказал, как его новехонькая консоль превратилась в кирпич

12 ноября 2020, 17:13

По его словам, ошибки у него начались при восстановлении данных системы.

PS5
У одного из блогеров окончательно сломалась PlayStation 5

Не прошло и 24 часов с начала продажи новой домашней игровой системы PlayStation 5 от компании Sony, так несколько покупателей уже успело пожаловаться, дескать, консоль перестала работать вскоре после запуска.

Так, в частности, известный обзорщик игр ACG рассказал у себя в Твиттере, что его новенькая PlayStation 5 не обошлась без фатального бага, из-за которого консоль пала смертью храбрых.

Блогер поспешил отметить, что на начальном этапе у него возникли проблемы с сетью и запуском. Впоследствии он обратился в техническую поддержку Sony, но затем консоль "умерла на 100%".

Журналист Джефф Герстманн из Giant Bomb, в свою очередь, отметил, что если перевести PS5 в режим ожидания с запущенной Spider-Man Remastered, то это приведёт к сбою системы, заставляя консоль запускать процесс "восстановления внешнего диска", который заканчивается чёрным экраном.

Что примечательно, проблемы с работой новых устройств испытывают и игроки на Xbox Series X. Они сетуют на громкие звуки при работе дисковода. В отдельных случаях консоль и вовсе отказывается принимать диски.

Напомним, что продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Изначальная цена на консоль в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.

Microsoft Sony PlayStation 5 Xbox Series S
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