УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон

27 октября 2020, 03:23

Если вы не хотите потерять ключевые данные или нуждаетесь в дополнительной защите информации, эта статья вам пригодится.

Viber /как перенести переписку

После покупки нового телефона или замены текущего у многих пользователей начинаются всем хорошо знакомые заботы. В основном они связаны с переносом личной информации на устройство. В случае с большинством сервисов все просто — достаточно выполнить вход со своего аккаунта. Однако сталкиваясь с тем, как перенести переписку вайбер с компьютера на телефон, появляются нюансы.

К сожалению, вайбер не предоставляет функцию автоматического переноса переписок со всех устройств. Как результат, если вы купили себе новый телефон и установили на него вайбер, приложение "порадует" вас пустым экраном.

Поэтому, если вы хотите перенести всю переписку, для начала создайте резервное копирование на старом устройстве, а после — загрузите на новое.

Включить опцию резервного копирования можно следующим образом:

  • Запустите вайбер на телефоне;
  • Выберите "Настройки";
  • Переходим в раздел "Конфиденциальность" => "Учетная запись" => "Резервное копирование" => "Создавать резервную копию";
  • Выберите необходимую вам периодичность сохранения данных.

Восстановление истории сообщений

Как сделать резервную копию разобрались. Далее рассмотрим сам процесс восстановления переписки в вайбере:

  • Запустите вайбер на телефоне;
  • Переходим в раздел "Еще" => "Настройки" => "Учетная запись" => "Резервное копирование";
  • Нажмите "Восстановить" => "Восстановить сейчас".

Архивация переписки:

В отсутствие облачной синхронизации вам помогут сторонние инструменты — бесплатное приложение Backup Text for Viber для Андроида, которое позволит увековечить вашу эпистолярную хронику в документ формата HTML, CSV или Excel и отправить его себе по электронной почте.

Итак, наши действия:

  • Установите приложение из Google Play;
  • Войдите в "Настройки" и выберите раздел "Вызовы и сообщения";
  • Выберите пункт "Отправить историю сообщений";
  • Выберите в открывшемся списке наше приложение;
  • Когда вся база будет обработана и открыта, выберите необходимые вам опции: фильтрация по контакту, по периоду переписки, по типу, формат файла сохранения, место для сохранения;
  • При необходимости восстановите переписку из файла резервной копии.

Для устройств под управлением iOS существует аналогичный инструмент под названием Wondershare MobileTrans - WhatsApp Transfer.

А вот если в свое время вы не сделали резервную копию, вернуть старую переписку, к сожалению, невозможно. Никакие программы и приложения, увы, не работают. Все они основываются только на предварительном резервном копирование.

Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.

Viber
Сейчас вы просматриваете новость «Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:23
Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон
02:50
"Идиотская инициатива": эксперт объяснил, что не так с налогом для заробитчан
02:13
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
01:34
"Значит, о Тиле всё правда": продюсер певицы высказалась о романе Лободы и Линдеманна Видео
00:55
Медики нашли новую и связанную с возрастом особенность Covid-19
Реклама
00:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
00:01
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
26 октября, понедельник
23:57
Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности
23:35
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
23:29
Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ
23:10
Столар в Киеве пытается протянуть партию Пальчевского за счет голосов ОПЗЖ, – СМИ
23:03
Туроператор озвучил подробности нападения акулы на украинцев в Египте Видео
22:57
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
22:46
Спирулина: названы 7 преимуществ для здоровья Видео
22:30
Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране
22:24
Эксперты спрогнозировали ситуацию с пресной водой в Крыму Видео
22:23
В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику из Украины Видео
22:21
Невероятная Каппадокия: марсианский ландшафт, подземные города и полеты на воздушных шарах
21:54
Вирус папилломы человека: симптомы, факторы риска и профилактика Видео
21:44
NASA обнаружило воду на освещенной стороне Луны Видео
Реклама
21:41
"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска Видео
21:26
США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление Видео
21:23
Органические продукты: врачи рассказали правду о производстве и пользе для здоровья Видео
21:07
"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму
20:50
Лекарственные травы против гриппа и пневмонии: как правильно делать ингаляцию Видео
20:47
В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
20:41
Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ Видео
20:40
Смелый шаг: Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии
20:03
"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского Видео
19:58
Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник
19:57
В ЦИК допустили перенос второго тура выборов: названа причина и сроки Видео
19:30
В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского Видео
19:27
В ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского Видео
19:14
Верещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве Видео
19:02
Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму Видео
18:56
В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу
18:45
PS5 теряет стартовые эксклюзивы за три недели до её релиза Видео
18:25
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди Видео
18:22
Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья
18:04
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин Видео
Реклама
18:01
Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:56
Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series Видео
17:55
Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой
17:53
Глава налоговой Любченко развернул коррупционные схемы - СМИ
17:44
У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите Видео
17:21
В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу Видео
17:20
У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах
17:20
Венгрия вмешалась в выборы: Украина вручила послу ноту протеста Видео
16:49
Facebook запустила собственный облачный сервис для игр — он бесплатный
16:47
Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять