Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон

Если вы не хотите потерять ключевые данные или нуждаетесь в дополнительной защите информации, эта статья вам пригодится.
После покупки нового телефона или замены текущего у многих пользователей начинаются всем хорошо знакомые заботы. В основном они связаны с переносом личной информации на устройство. В случае с большинством сервисов все просто — достаточно выполнить вход со своего аккаунта. Однако сталкиваясь с тем, как перенести переписку вайбер с компьютера на телефон, появляются нюансы.
К сожалению, вайбер не предоставляет функцию автоматического переноса переписок со всех устройств. Как результат, если вы купили себе новый телефон и установили на него вайбер, приложение "порадует" вас пустым экраном.
Поэтому, если вы хотите перенести всю переписку, для начала создайте резервное копирование на старом устройстве, а после — загрузите на новое.
Включить опцию резервного копирования можно следующим образом:
- Запустите вайбер на телефоне;
- Выберите "Настройки";
- Переходим в раздел "Конфиденциальность" => "Учетная запись" => "Резервное копирование" => "Создавать резервную копию";
- Выберите необходимую вам периодичность сохранения данных.
Восстановление истории сообщений
Как сделать резервную копию разобрались. Далее рассмотрим сам процесс восстановления переписки в вайбере:
- Запустите вайбер на телефоне;
- Переходим в раздел "Еще" => "Настройки" => "Учетная запись" => "Резервное копирование";
- Нажмите "Восстановить" => "Восстановить сейчас".
Архивация переписки:
В отсутствие облачной синхронизации вам помогут сторонние инструменты — бесплатное приложение Backup Text for Viber для Андроида, которое позволит увековечить вашу эпистолярную хронику в документ формата HTML, CSV или Excel и отправить его себе по электронной почте.
Итак, наши действия:
- Установите приложение из Google Play;
- Войдите в "Настройки" и выберите раздел "Вызовы и сообщения";
- Выберите пункт "Отправить историю сообщений";
- Выберите в открывшемся списке наше приложение;
- Когда вся база будет обработана и открыта, выберите необходимые вам опции: фильтрация по контакту, по периоду переписки, по типу, формат файла сохранения, место для сохранения;
- При необходимости восстановите переписку из файла резервной копии.
Для устройств под управлением iOS существует аналогичный инструмент под названием Wondershare MobileTrans - WhatsApp Transfer.
А вот если в свое время вы не сделали резервную копию, вернуть старую переписку, к сожалению, невозможно. Никакие программы и приложения, увы, не работают. Все они основываются только на предварительном резервном копирование.
Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.