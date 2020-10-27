Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон

Viber /как перенести переписку

После покупки нового телефона или замены текущего у многих пользователей начинаются всем хорошо знакомые заботы. В основном они связаны с переносом личной информации на устройство. В случае с большинством сервисов все просто — достаточно выполнить вход со своего аккаунта. Однако сталкиваясь с тем, как перенести переписку вайбер с компьютера на телефон, появляются нюансы.

К сожалению, вайбер не предоставляет функцию автоматического переноса переписок со всех устройств. Как результат, если вы купили себе новый телефон и установили на него вайбер, приложение "порадует" вас пустым экраном.

Поэтому, если вы хотите перенести всю переписку, для начала создайте резервное копирование на старом устройстве, а после — загрузите на новое.

Включить опцию резервного копирования можно следующим образом:

Запустите вайбер на телефоне;

Выберите "Настройки";

Переходим в раздел "Конфиденциальность" => "Учетная запись" => "Резервное копирование" => "Создавать резервную копию";

Выберите необходимую вам периодичность сохранения данных.

Восстановление истории сообщений

Как сделать резервную копию разобрались. Далее рассмотрим сам процесс восстановления переписки в вайбере:

Запустите вайбер на телефоне;

Переходим в раздел "Еще" => "Настройки" => "Учетная запись" => "Резервное копирование";

Нажмите "Восстановить" => "Восстановить сейчас".

Архивация переписки:

В отсутствие облачной синхронизации вам помогут сторонние инструменты — бесплатное приложение Backup Text for Viber для Андроида, которое позволит увековечить вашу эпистолярную хронику в документ формата HTML, CSV или Excel и отправить его себе по электронной почте.

Итак, наши действия:

Установите приложение из Google Play;

Войдите в "Настройки" и выберите раздел "Вызовы и сообщения";

Выберите пункт "Отправить историю сообщений";

Выберите в открывшемся списке наше приложение;

Когда вся база будет обработана и открыта, выберите необходимые вам опции: фильтрация по контакту, по периоду переписки, по типу, формат файла сохранения, место для сохранения;

При необходимости восстановите переписку из файла резервной копии.

Для устройств под управлением iOS существует аналогичный инструмент под названием Wondershare MobileTrans - WhatsApp Transfer.

А вот если в свое время вы не сделали резервную копию, вернуть старую переписку, к сожалению, невозможно. Никакие программы и приложения, увы, не работают. Все они основываются только на предварительном резервном копирование.

Ранее мы рассказывали, как перенести контакты и данные с телефона на телефон.