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На рынке краудфандинга новый игрок – Amazon

21 февраля 2021, 19:25

На данный момент там уже есть три интересных гаджета с поддержкой ассистента Alexa.

Amazon
Amazon запустила собственную платформу краудфандинга Build It / victoriabuzz.com

Крупнейшая площадка для онлайн-торговли Amazon решила выйти на рынок краудфандинга, запустив свою площадку под названием Build It. Там будут выставлены концепты самой компании, которые при наличии интереса со стороны пользователей будут выпущены на массовый рынок.

На данный момент на Build It уже есть три интересных продукта: "умные часы" с кукушкой, весы с голосовым ассистентом Alexa и мини-принтер для печати заметок.

Первый девайс называется Smart Cuckoo Clock – на первый взгляд обычные настенные часы с кукушкой, но в них встроены светодиодные лампы и встроенные динамики. Кроме того имеется поддержка ассистента Alexa, что позволяет голосом выставлять таймеры, будильники и другое.

Стоят такие часы 80 долларов (около 2200 грн).

Далее по списку – "умные" весы с поддержкой Alexa, которые предоставляют пользователю рекомендации по питанию. и могут отвечать на вопросы о продуктах, например, голосовой помощник подскажет, сколько сахара содержится в голубике.

Цена вопроса – 35 долларов (около 999 грн).

Последний гаджет представляет собой миниатюрный термопринтер Smart Sticky Note Printer для печати заметок. Управляется он голосом – пользователю достаточно сказать, что нужно распечатать. Для этого гаджет получил поддержку устройств Echo, которые позволяют использовать функцию преобразования речи в текст.

Заказать такой можно за 90 долларов (около 2500 грн).

Краудфандинг будет длиться до 19-го марта, а первые поставки запланированы в июле-сентябре этого года.

Amazon
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