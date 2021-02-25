Cyberpunk 2077 продолжает обрастать новыми проблемами

У Cyberpunk 2077 продолжается проблемы / CDPR

Вчера компания CD Projekt RED сообщила о переносе второго крупного патча для Cyberpunk 2077 из-за проблем, связанных с хакерской атакой. Многие пользователи предположили, что это лишь удобная отговорка.

Источники редактора Bloomberg Джейсона Шрейера утверждают – приостановка рабочих процессов напрямую связана с хакерской атакой, произошедшей 9 февраля.

В данный момент сотрудники, основная часть которых была переведена на удалёнку из-за пандемии, по-прежнему не могут воспользоваться внутренней сетью, что необходимо для выполнения большинства задач. Взлом серверов компании стал настоящим кошмаром для работников. В руках злоумышленников могли оказаться персональные данные сотрудников, включая ИНН и номера паспортов.

Руководство попросило свой штат заморозить все счета и аккаунты, сообщать о мало-мальски возможной подозрительной активности и отправить свои компьютеры на проверку в IT-отдел. В результате атаки в руках хакеров также оказались исходники Cyberpunk 2077, Gwent, The Witcher 3 и невыпущенной версии The Witcher 3. CD Projekt отказалась сотрудничать со злоумышленниками и инициировала внутреннее расследование с привлечением правоохранительных органов и специалистов IT-сферы.

Сейчас районная прокуратура Варшавы следит за предварительными разбирательствами по поводу взлома серверов CD Projekt. Одновременно она проводит оценку убытков и поиск причин хакерской атаки. В настоящий момент Cyberpunk 2077 продается с 10%-скидкой в онлайн-магазине Epic Games Store, но поторопитесь – предложение будет актуально до полуночи.

Релизный трейлер Cyberpunk 2077

Хакерские атаки в последнее время набирают большие обороты в индустрии игровых развлечений. В октябре 2020-го группа злоумышленников заполучила исходный код программного обеспечения Crytek, а также грядущего боевика Watch Dogs Legion за авторством Ubisoft, который был слит в Сеть прямо в день релиза.

В ноябре прошлого года мы сообщали о другой хакерской атаке, в ходе которой произошла масштабная утечка данных Capcom. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение. Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в Сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя, в том числе грядущего зомби-экшена Resident Evil Village.

Если раньше сообщалось только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас по Интернету гулять сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов. Советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление.