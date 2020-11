Сериал по The Last of Us получил одобрение от руководства HBO

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Канал HBO приступил к активному производству сериала по мотивам приключенческой серии The Last of Us, флагмана игрового подразделения корпорации Sony.

Вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн выступит исполнительным продюсером шоу, а Крэйг Мазин ("Чернобыль") напишет сценарий. Руководство телеканала в заявлении назвало их "визионерами вне всяких категорий"

Ранее в этом году шоураннер сериала пообещал, что у фанатов оригинальной серии упадет челюсть от просмотра предстоящей адаптации. По словам Крейга Мазина, создатели хотят заставить зрителей вновь влюбиться в мир игры, а не эксплуатировать уже существующую любовь фанатов.

Над производством сериала вместе с HBO работают Sony Pictures Television и относительно недавно основанная студия PlayStation Productions.

The Last of Us – игра от разработчиков Naughty Dog в жанре steals-action-adventure с элементами уживастика, рассказывающая историю Джоэла и Элли, стремящихся выжить в разрушенном, пораженном страшной эпидемией мире.

Паре героев предстоит пересечь разрушенные США, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. Во время этого перехода Джоэл и Элли не раз столкнутся с другими выжившими и мутантами, которые могут как помочь вам, так и убить вас.

В The Last of Us сюжет играет первостепенную роль. Дракманн при написании игры использовал подход, когда фабулу истории можно описать буквально парой слов, зато глубина персонажей прорабатывается досконально. Пандемия стала лишь фоном для раскрытия всех пороков людей. Даже главные герои в итоге оказываются вовсе не спасителями мира и действуют больше из эгоистичных побуждений, а не ради всего человечества.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.