"Она со мной, углепластик": во Львове открылся супермаркет в стиле GTA: San Andreas

Сильпо во Львове/ facebook.com/silpo

Владельцы сети супермаркетов "Сильпо" стилизовали один из магазинов под популярную игровую серию Grand Theft Auto, используя знакомые всем шрифты в вывесках, а также разукрасив стены артами с узнаваемыми персонажами. Так, в магазине можно увидеть изображения Си-Джея из GTA: San Andreas и даже Франклина из GTA V.

Представители компании поспешили отметить, что магазин был открыт в стиле Venice Beach, и поделились фотографиями помещения в официальной группе в Facebook.

"Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и пальмы – все готово, все ждут ? Кто был, тот загорел, возможно, даже ракушек собрал", – говорится на официальной странице магазина.

Заведение находится на улице Владимира Великого, 26-А. Ранее "Сильпо" презентовали магазин в стиле ленты Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона в Одессе.

Тем временем интернет полнится слухами о новой части в серии. Долгожданная GTA VI может быть эксклюзивом для PlayStation 5, если некоторые неподтвержденные слухи являются точными.