Первые сторонние SSD для PS5 уже в пути

SSD-диск SN850

Компания Western Digital в рамках своей прямой трансляции официально представила новую линейку пользовательских накопителей для PC и консоли PS5.

Наиболее интересной оказалась модель SN850 — это первый накопитель WD с интерфейсом PCIe 4, обеспечивающий скорость чтения до 7000 МБ /с, что более чем превосходит внутренний SSD в PS5, 5500 МБ /с. Модель будет оснащена настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой, но на самом корпусе этого видно не будет.

Всего будет доступно три варианта:

500 ГБ — 4,1 ГБ/с на запись — 150 долларов (4200 гривен по курсу);

1 ТБ — 5,3 ГБ/с на чтение — 230 долларов (6500 гривен по куру);

2 ТБ — 5,1 ГБ/с на чтение — 450 долларов (12600 гривен по курсу).

Спешим отметить, что для использования на консолях Xbox Series подобный SSD точно не подойдёт: в своей консоли Microsoft использует проприетарный разъём, поэтому получится подключить только специальные SSD.

Все носители имеют гарантию на 5 лет. Точные сроки поступления в продажу пока остаются неизвестными, но, скорее всего, это произойдет до конца года.

Напомним, что ранее были названы цены PlayStation 5 в Украине и дата старта продаж.