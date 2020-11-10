Первый взгляд на геймплей Resident Evil 8

Resident Evil Village / Capcom

В новом промо-ролике PlayStation 5 с участием популярной теннисистки Наоми Осаки показали фрагменты геймплея грядущего зомби-экшена Resident Evil Village [Resident Evil 8] от Capcom.

Действие происходит в заброшенной деревне – демонстрируются ключевые геймплейные механики, стелс, а также встреча с местными жителями. Спортсменка уверена, что новый Resident Evil понравится как давним поклонникам серии, так и новым игрокам,

Resident Evil: Village – это восьмая номерная часть популярной серии хоррор-экшенов от японских делелоперов из Capcom. События игры продолжают историю седьмой части, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия – некая европейская деревня, окутанная мрачными тайнами.

Релиз игры запланирован на 2021 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул на ремейк Resident Evil 4.