Первый взгляд на новую карту в Among Us

Among Us / InnerSloth

Создатели Among Us показали новую карту – это огромный воздушный корабль клана Шляппок из серии игр о Генри Стикмене.

Пока поклонники видели только малую часть локации, а полноценная презентация, судя по твиттеру разработчиков, должна состояться 10 декабря этого года на церемонии награждения The Game Awards 2020.

Напомним, что Among Us будет бороться за победу в двух номинациях: "лучший мультиплеер" и "лучшая мобильная игра".

Among Us – это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным.

Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно. А ещё это бомба с количеством одновременных игроков: пиковый Among Us онлайн насчитывает порядка 4+ миллиона игроков, из-за успеха которой разработчикам даже пришлось отменить сиквел.

Игра доступна бесплатно на iOS и Android, а версию в Steam можно приобрести за 99 грн – между всеми платформами работает кроссплей.

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Among Us скачать на Android..

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