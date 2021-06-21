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Режиссёрское издание игры Кодзимы Death Stranding выйдет уже скоро

21 июня 2021, 20:57

Американское рейтинговое агентство ESRB выдало Death Stranding: Director’s Cut возрастной рейтинг.

Кадр из Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Полторы недели назад в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2021 геймдизайннер Хидео Кодзима представил трейлер "режиссёрской" версии своего экспериментального экшена Death Stranding.

21 июня американское рейтинговое агентство ESRB выдало Death Stranding: Director’s Cut возрастной рейтинг. По всей вероятности, создание режиссёрской версии уже завершено, а релиз состоится уже скоро.

На данный момент неизвестно, выйдет ли Director's Cut на ПК и какие именно улучшения получит версия для PS5 – более подробной информацией Кодзима пообещал поделиться "в ближайшие недели". Вероятно, это случится на следующей крупной летней конференции Sony, которая должна состояться этим летом. По слухам, там же и анонсируют ремастер Bloodborne для ПК и PS5

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле прошлого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100. Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, самым странным и самым смелым ААА-тайтлом последних лет.: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

В октябре 2020 Хидео Кодзима официально подтвердил работу над следующим проектом. Какие-либо детали о новой игре Kojima Productions пока неизвестны, но сам геймдизайнер не раз заявлял о желании создать революционный хоррор.

В декабре того же года студия Кодзимы опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры. Художнику, который будет работать над проектом, в числе прочего требуются познания в области оружия, гаджетов, техники и мехов – боевых пилотируемых роботов.

Death Stranding
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