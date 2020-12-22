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Sony запустила распродажу игр и аксессуаров для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины

22 декабря 2020, 03:29

По акции можно купить десятки игр, включая Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II и Horizon Zero Dawn.

Death Stranding
Кадр из игры Death Stranding / Kojima Productions

Компания Sony и её розничные партнёры запустили масштабную распродажу игр и аксессуаров для консоли PlayStation 4, которая продлится до 31 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, один из самых самобытных проектов последних лет Death Stranding отдают за 599 грн вместо 1899. Приключенческий экшен Marvel Человек Паук можно взять за 359 грн, столько же просят за новую часть приключений яростного спартанца Кратоса God of War. Также со скидкой доступны наушники, геймпады DualShock 4 и рули.

Распродажа проходит в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka, Comfy и Foxtrot. Кроме того, сегодня вечером Sony запустит "Новогоднюю распродажу" игр в цифровом магазине PS Store.

Из интересных предложений также можно отметить:

  • Ghost of Tsushima — 1359 грн (вместо 1899 грн)
  • The Last of Us: Part II — 1089 грн (вместо 1899 грн)
  • Horizon Zero Dawn - Complete Edition — 359 грн (вместо 549 грн)
  • Detroit: Become Human — 359 грн (вместо 1049 грн)
  • Assassin’s Creed Valhalla — 1699 грн (вместо 1999 грн)
  • Red Dead Redemption 2 — 999 грн (вместо 1499 грн)
Кадр из Horizon Zero Dawn
Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrila Games
  • FIFA 21 — 1399 грн (вместо 2249 грн)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order — 599 грн (вместо 2249 грн)
  • Days Gone — 599 грн (вместо 1899 грн)
  • Mafia Definitive Edition — 999 грн (вместо 1199 грн)
  • Grand Theft Auto V Premium Online Edition — 749 грн (вместо 949 грн)
  • Bloodborne — 359 грн (вместо 549 грн)
Bloodborne / FromSoftware
Кадр из игры Bloodborne / FromSoftware
  • The Outer Worlds — 299 грн (вместо 499 грн)
  • Gran Turismo Sport — 359 грн (вместо 599 грн)
  • Ratchet & Clank — 359 грн (вместо 549 грн)
  • DualShock 4 v2 Black — 1075 грн (вместо 1799 грн)
  • DualShock 4 v2 Camouflage — 1275 грн (вместо 1999 грн)
  • Наушники для PS4 HyperX Cloud Stinger — 1559 грн (вместо 1799 грн)
Кадр из игры Gran Turismo Sport
Кадр из игры Gran Turismo Sport / Polyphony Digital

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG также стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Sony Detroit: Become Human Red Dead Redemption 2 Ghost of Tsushima Horizon Zero Dawn PlayStation 4 The Last of Us Part II Fifa 21
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