Создатель культовой хоррор-серии Dead Space анонсировал духовного наследника своего детища

The Callisto Protocol / Striking Distance

Студия Striking Distance во главе с Гленом Шофилдом (создатель Dead Space) представила новый сюжетный хоррор с элементами выживания – The Callisto Protocol. Релиз игры намечен на 2022 год для ПК и консолей.

Аналогии несложно заметить уже в кинематографичном трейлере. События новой игры развернутся на удаленной планете, на которой была построена тюрьма "Чёрный металл".

В лучших традициях жанра там начинают происходить загадочные события, неизвестная зараза может превращать людей в кровожадных монстров. И, предположительно, руководитель тюрьмы, который смотрел, как монстр сжирает щупальцами из рта своего бывшего сокамерника, явно не очень против данной ситуации. Может он уверовал в какой-нибудь артефакт?

Игроки, судя по всему, возьмут на себя роль простого сотрудника, или нового заключенного, который прилетел в эту тюрьму на корабле в конце трейлера, и из которой придется как-то выбираться.

The Callisto Protocol - дебютный трейлер

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии". Дополнительные подробности будут раскрыты в 2021 году.

Напомним, что ранее студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, официально представили свой новый шутер Back 4 Blood. Разработчики решили вновь вернуться к жанру кооперативного экшна, в котором нужно будет крошить полчища кровожадных зомби.

Релиз игры состоится 22 июня 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One; 17 декабря начнётся закрытое тестирование – зарегистрироваться можно здесь.