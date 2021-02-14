Создатели горячо ожидаемой игры Hellblade II наконец прервали молчание

Новый кадр Senua's Saga: Hellblade II / Ninja Theory

Спустя почти год после публикации последнего блога от разработчиков продолжения психологического экшена Hellblade на официальном сайте наконец-то появилась новая запись.

Независимая студия Ninja Theory показала новый кадр из игры – разработчики назвали его "экспериментом по кинематографическому освещению" на игровом движке.

Сейчас английская студия в составе Microsoft работает над несколькими проектами. Помимо продолжения Hellblade, известно о Project: MARA – психологическом хорроре, действие которого разворачивается в одной реально существующей квартире. Разработчики называют свою новую игру "экспериментальной", а ее цель – как можно достовернее показать ужасы безумия.

О второй Hellblade практически ничего неизвестно. По сути, это первый промо-материал игры за долгое время. Последний раз нам показывали проект в 2019 году, когда представили дебютный трейлер. Скорее всего, игра всё ещё на раннем этапе производства. Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет на ПК и Xbox Series X (консоль следующего поколения), однако точной даты пока нет.

Свежий скриншот Senua's Saga: Hellblade II стал экспериментом по освещению / Ninja Theory

Напомним, что уже на следующей неделе, 20-го числа, состоится релиз Bravely Default II – ходячий трибьют всем классическим Final Fantasy; сказ о том, как отважные Воины Света насаждают добро и справедливость даже там, где их об этом не просят. Первая часть, несмотря на свою нишевость, является одной из лучших тактических игр в реальном времени, а продолжение наверняка отхватит пару десятку наград в номинации "Игра года" по итогам 2021 года.

Bravely Default II предназначается эксклюзивно для консоли Nintendo Switch. Все желающим могут оформить предварительный заказ на игру в магазине Nintendo eShop – его стоимость составит 1699 грн. А если вы по-прежнему сомневаетесь в покупке, в настоящий момент для скачивания доступна бесплатная демо-версия игры, с доступом к первой главе. Загрузить её можно в eShop по ссылке.