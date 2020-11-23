Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Представители GSC Game World продолжают общаться с комьюнити на официальном канале в Discord. Порой в ответах на вопросы пользователей авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выдают любопытную информацию.

Так случилось и на этот раз – PR-менеджер студии под ником Tapik, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, насколько им интересна идея выпуска ремейка Сталкера, как это делают многие современные студии, рассказал, что данная концепция, скорее всего, попросту разрушит атмосферу и задумку оригинальной трилогии.

Впрочем, представитель GSC Game World поспешил отметить, что сами разработчики всячески поддерживают любительские начинания, и не будут препятствовать, если это сделают фанаты. По его словам, выпуск такого рода проекта сыграет им только на руку, одновременно повысив интерес сообщества к грядущему S.T.A.L.K.E.R. 2., попутно увеличив ценность ранних игр франшизы.

Впрочем, выбирая между оригинальной игрой или ремейком на другом движке от фанатов, но с теми же механиками, он все равно предпочел бы сыграть в оригинальную версию, но с модами, улучшающими геймплей.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики поделилась новым видео из игры, в котором показали путепровод "Припять-1" в двух состояниях — до и после катастрофы на АЭС.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сначала на Xbox Series X и РС, а потом уже на PS5. На старте её получат подписчики Xbox Game Pass. Дата выхода пока остается неизвестной.