УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5

30 октября 2020, 03:44

Если вы в активном поиске, но никак не можете найти хороший видеоредактор — обратите внимание на эти программы.

Лучшие программы для монтирования видео

Активно развивающиеся технологии, и в частности программы для обработки и монтирования видео, позволяют создавать качественный видеоряд даже "чайникам" в этом деле. Подобрав наиболее подходящую для себя программу, можно как и просто привлечь внимание друзей симпатичным видеороликом, так и создать профессиональный видеоконтент.

Но в связи с неуёмно растущим количеством самых разнообразных программ, порой сложно остановиться на чем-то одном. В данной статьей мы подробно разобрали Топ-5 программ для монтирования и обработки видео как для начинающих, так и для бывалых видеомонтажеров.

Lightworks

Создатели Lightworks характеризуют свое детище как "профессиональный видеомонтажер, доступный каждому".

Программа отличается доступными и простыми в использовании инструментами для монтирования и обрезки видео и аудио, порядком сотни всевозможных эффектов, а также интуитивным интерфейсом.

Если вы хорошо владеете английским языком, то для более детального освоения редактора вам может пригодиться форум пользователей и база обучающих роликов на официальном сайте проекта.

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro — пожалуй, одна самых популярных программ для монтирования видео среди подобных платформ, с помощью которой также создаются анимационные мультфильмы и полнометражные фильмы. Сразу стоит сказать, что функционал достаточно обширный, из-за чего первое знакомство с программой может не задаться. Впрочем, на первых порах вы можете использовать "горячие клавиши", что существенно экономит время при монтировании ролика.

Важное замечание: при выборе необходимой программы для монтирования видео, не забывайте брать во внимание возможности вашего компьютера. Многие программы, и Adobe Premiere Pro, в частности, требует наличие мощных ресурсов системы.

Sony Vegas Movie Studio

Sony Vegas Movie Studio — ещё один передовой видеоредактор на рынке, до недавнего времени известный под брендом Sony Vegas. К ее услугам часто прибегают создатели сериалов, коротких фильмов, веб-разработчики и другие профессионалы.

Возможно, на первых порах интерфейс платформы покажется вам сложным и непонятным, но впоследствии станет ясно, что все функции и кнопки необходимы и находятся на своем месте.

Shotcut

Shotcut — полностью бесплатный видеоредактор с открытым исходным кодом. Редактор предоставляет доступ к обширному списку базовых инструментов и эффектов, которые идеально подойдут для любительских начинаний. Кроме того, программа поддерживает большое количество форматов.

Одним из главных преимуществ Shotcut является комфортная работа даже на самых слабых машинах: также в сети доступна портативная версия, которую можно использовать, не устанавливая программу.

KineMaster

KineMaster — безоговорочный лидер на рынке видеоредакторов для мобильных устройств. Помимо стандартных инструментов вроде обрезки и склейки роликов, редактор предлагает массу возможностей для работы с визуальными эффектами и звуком. Вы можете накладывать субтитры, управлять скоростью видео, использовать хромакей и многое другое.

Скачать KineMaster для Айфона | Андроид.

Ранее мы рассказывали, как навсегда и полностью удалить аккаунт Google.

видео программы программы и приложения
Сейчас вы просматриваете новость «Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:26
Кравчук оценил шансы на появление нового формата по возвращению Донбасса
03:49
Тофу: яд или польза для здоровья? Видео
03:44
Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5
03:06
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
02:15
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
Реклама
01:34
Эксперт спрогнозировал, на что пойдет власть Украины ради сохранения безвиза
00:55
Коп убил любовницу, рассказавшую об их сексе его жене
00:52
Вассерман объяснил появление в трусах перед журналистами
00:19
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников
29 октября, четверг
23:56
Журналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУ Видео
23:28
В Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами
23:05
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
22:56
В Одессе активистка Femen обнажилась перед консульством Польши
22:30
МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста
22:23
Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19 Видео
21:59
От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты Видео
21:56
От осложнений коронавируса скончался еще один мэр Видео
21:50
Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе Видео
21:35
Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ Видео
21:32
Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса
Реклама
21:31
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
21:29
Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки
21:23
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
21:20
У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения Видео
21:03
Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ Видео
20:59
Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей
20:44
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
20:37
В СНБО заявили о наличии "плана против Украины" Видео
20:33
Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций Видео
20:27
Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ Видео
20:27
Как нарисовать кота: простая инструкция Видео
20:04
Ученые ошарашили результатами исследований о температуре тела Видео
19:56
Украина передумала строить Hyperloop
19:44
До конца 2021 года Укрзалізниця разделится на 4 подразделения - Жмак
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:33
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
Реклама
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
18:43
Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС Видео
18:30
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
18:25
Укргазбанк оплачивает услуги сомнительных юридических фирм по завышенной цене — СМИ
18:15
Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко
18:10
Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​ - СМИ
17:56
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
17:54
Бизнес призвал Шмыгаля не поддерживать тарифную инициативу Буславец - нардеп
17:44
Мусульмане имеют право убить миллионы французов – экс-премьер-министр Малайзии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять