Лучшие программы для монтирования видео: наш Топ-5

Лучшие программы для монтирования видео

Активно развивающиеся технологии, и в частности программы для обработки и монтирования видео, позволяют создавать качественный видеоряд даже "чайникам" в этом деле. Подобрав наиболее подходящую для себя программу, можно как и просто привлечь внимание друзей симпатичным видеороликом, так и создать профессиональный видеоконтент.

Но в связи с неуёмно растущим количеством самых разнообразных программ, порой сложно остановиться на чем-то одном. В данной статьей мы подробно разобрали Топ-5 программ для монтирования и обработки видео как для начинающих, так и для бывалых видеомонтажеров.

Lightworks

Создатели Lightworks характеризуют свое детище как "профессиональный видеомонтажер, доступный каждому".

Программа отличается доступными и простыми в использовании инструментами для монтирования и обрезки видео и аудио, порядком сотни всевозможных эффектов, а также интуитивным интерфейсом.

Если вы хорошо владеете английским языком, то для более детального освоения редактора вам может пригодиться форум пользователей и база обучающих роликов на официальном сайте проекта.

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro — пожалуй, одна самых популярных программ для монтирования видео среди подобных платформ, с помощью которой также создаются анимационные мультфильмы и полнометражные фильмы. Сразу стоит сказать, что функционал достаточно обширный, из-за чего первое знакомство с программой может не задаться. Впрочем, на первых порах вы можете использовать "горячие клавиши", что существенно экономит время при монтировании ролика.

Важное замечание: при выборе необходимой программы для монтирования видео, не забывайте брать во внимание возможности вашего компьютера. Многие программы, и Adobe Premiere Pro, в частности, требует наличие мощных ресурсов системы.

Sony Vegas Movie Studio

Sony Vegas Movie Studio — ещё один передовой видеоредактор на рынке, до недавнего времени известный под брендом Sony Vegas. К ее услугам часто прибегают создатели сериалов, коротких фильмов, веб-разработчики и другие профессионалы.

Возможно, на первых порах интерфейс платформы покажется вам сложным и непонятным, но впоследствии станет ясно, что все функции и кнопки необходимы и находятся на своем месте.

Shotcut

Shotcut — полностью бесплатный видеоредактор с открытым исходным кодом. Редактор предоставляет доступ к обширному списку базовых инструментов и эффектов, которые идеально подойдут для любительских начинаний. Кроме того, программа поддерживает большое количество форматов.

Одним из главных преимуществ Shotcut является комфортная работа даже на самых слабых машинах: также в сети доступна портативная версия, которую можно использовать, не устанавливая программу.

KineMaster

KineMaster — безоговорочный лидер на рынке видеоредакторов для мобильных устройств. Помимо стандартных инструментов вроде обрезки и склейки роликов, редактор предлагает массу возможностей для работы с визуальными эффектами и звуком. Вы можете накладывать субтитры, управлять скоростью видео, использовать хромакей и многое другое.

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