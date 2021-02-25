У сиквела культовой вампирской RPG Bloodlines продолжаются проблемы

Bloodlines 2 не выйдет в этом году / Paradox

Издательство Paradox Interactive официально объявило о том, что горячо ожидаемая вампирская RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 не выйдет в этом году, а студия Hardsuit Labs, которая всё это время разрабатывала игру, больше не занимается ею.

Кроме того, издательство приостанавливает приём предварительных заказов на игру, так как не может назвать новое релизное окно. Состав новой команды разработки будет объявлен после её окончательного формирования.

"С самого начала данный проект был крайне амбициозным и важным. Для достижения конечной цели потребуются определённые изменения и, как следствие, больше времени. Мы благодарим Hardsuit Labs которая проделала огромную работу, заложив основы игры. Мы надеемся, что сообщество также сможет оценить их вклад в Bloodlines 2", – говорится в официальном заявлении.

Игру Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 анонсировали ещё в 2019-ом году, но с тех пор она несколько раз переносилась. За это время она сменила креативного директора, несколько нарративных дизайнеров, а теперь ещё и всю команду разработчиков.

Изначально Hardsuit Labs планировала выпустить Bloodlines 2 в начале 2020 года, но была вынуждена отложить релиз на несколько месяцев, а после и вовсе перенесла игру на 2021 год. Команда хотела довести проект до ума, избавив его от проблем, которые были на релизе у оригинала и выпустить достойного наследника серии Bloodlines. Стоит отметить, что первые решения о переносе даты выхода Bloodlines 2 были приняты ещё до ухода ключевых сотрудников.

Трейлер Bloodlines 2

Ранее стало известно, что один из крупнейших и ожидаемых PS5-эксклюзивов Gran Turismo переехал на 2022 год. Причина – пандемия.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "2021 станет годом переносов". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.