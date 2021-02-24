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Один из крупнейших и ожидаемых PS5-эксклюзивов переехал на 2022 год

24 февраля 2021, 20:46

Gran Turismo 7 перенесли на следующий год – причиной отсрочки создатели игры называют сложности, вызванные пандемией коронавируса.

Gran Turismo 7 перенесли на следующий год / Sony

Сегодня глава PlayStation Джим Райан поделился новостью, что компания Sony продолжит выпускать свои тайтлы для компьютеров, и уже этой весной состоится релиз ПК-версии байкерского зомби-экшена Days Gone.

Но в ходе разговора прозвучала ещё и не столь радостная новость: релиз горячо ожидаемой гоночной игры Gran Turismo 7 откладывается на 2022 год.

Причина – пандемия. Японцы очень бережно относятся к рабочему процессу и неудивительно, что многие японские проекты съехали с графика именно из-за COVID-19. Ввиду переноса GT 7, статус главного эксклюзива семейства PlayStation автоматически переходит к приключенческому экшену Horizon 2: Forbidden West, релиз которого намечен на вторую половину 2021. Напомним, что новая часть Horizon выйдет не только на PS5, но и на PS4.

К слову, это уже третий крупный релиз, который переехал с 2021 на 2022. Ранее издательство WB Games отложило премьеру Hogwarts Legacy, ролевой игры во вселенной "Гарри Поттера", а в начале февраля стало известно, что релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз. Изначально Ubisoft планировала выпустить игру в январе, а после – в марте этого года.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "2021 станет годом переносов". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Трейлер Gran Turismo 7

Тем временем в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Sony PlayStation 5
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