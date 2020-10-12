Ubisoft увеличила системные требования Watch Dogs Legion для ПК

Арт игры Watch Dogs Legion / Ubisoft

Компания Nvidia обновила, опубликованные ранее, системные требования РС-версии игры Watch Dogs: Legion. Теперь они разделены сразу на 6 категорий — для игры на низких настройках графики рекомендуют видеокарту GTX 970, а не GTX 960 как раньше.

В то же время высокий уровень графики с включенной трассировкой лучей стал несколько мягче. Теперь игрокам достаточно системы на Intel Core i5-8400 и GeForce RTX 2060 — прежде требовались 9600K и RTX 2070.

Watch Dogs: Legion - системные требования:

1080р на низких настройках:

Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1650 / AMD Radeon R9 290X;

Объём видеопамяти: 4 ГБ;

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ.

1080р на высоких настройках:

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / GeForce GTX 1660S / AMD Radeon RX 480;

Объём видеопамяти: 6 ГБ;

ОЗУ: 8 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ.

1440р на высоких настройках:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700;

Объём видеопамяти: 8 ГБ;

ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ.

4К на ультра-настройках:

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080;

Объём видеопамяти: 10 ГБ;

ОЗУ: 16 ГБ двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ (плюс 20 ГБ для набора HD-текстур).

1080р с RTX:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;

Объём видеопамяти: 6 ГБ;

ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ.

1440p с RTX:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070;

Объём видеопамяти: 8 ГБ;

ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ.

4К с RTX:

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080;

Объём видеопамяти: 10 ГБ;

ОЗУ: 16 ГБ (двухканальный режим);

Место на жёстком диске: 45 ГБ (плюс 20 ГБ для набора HD-текстур).

Системные требования Watch Dogs Legion

Watch Dogs: Legion - это третья часть серии Watch Dogs, действие которой будет происходить в Лондоне, где игрок присоединится к борьбе с властью и контролем. Главным нововведением новой части станет система найма персонажей и возможность управлять любым участником сопротивления. Каждый герой обладает особыми характеристиками и может быть полезен в определенных миссиях.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен.

В магазине EGS - 915 гривен.

Релиз игры состоится 29 октября на PS4, Xbox One и PC, 10 ноября на Xbox Series и 12 ноября на PS5. Продажи последней на территории Украины начнутся 19 ноября этого года.