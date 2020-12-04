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Украинским пользователям Instagram теперь доступна музыка в "Историях"

4 декабря 2020, 13:03

Песни можно найти в поиске или выбрать из каталога.

Instagram / TechCrunch
Instagram / TechCrunch

Спустя два года после запуска функция Instagram Music добралась и до Украины – теперь к историям можно добавлять музыкальные треки. Логично предположить, что конкурирующий с TikTok сервис Instagram Reels тоже на подходе.

Напомним, что Instagram Music впервые был представлен для ограниченного перечня стран в июне позапрошлого года. До этого момента в Украине и других странах СНГ такие истории отображались со злосчастной пометкой: "Музыка Instagram недоступна в вашем регионе".

Теперь же при просмотре "Мстории" с музыкой будет отображаться пометка с названием песни, именем исполнителя и обложкой альбома. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что на текущий момент библиотека доступных песен сильно ограничена, а некоторые пользователи сетуют на то, что функция по-прежнему не доступна.

Как добавить музыку в Инстаграм Сторис:

  • Выберите раздел "Аудио" в интерфейсе до начала съёмки контента;
  • В открывшемся окне в поле поиска введите необходимую композицию;
  • Выделите нужную часть песни продолжительностью 15 секунд;
  • Записать "Историю".
Instagram Music / Stories

Ранее мы сообщали, что популярная соцсеть впервые за много лет изменила дизайн главного экрана. Так, в частности, на главный экран добавили вкладку Reels – это сервис внутри самого Инстаграма, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты (проще говоря аналог TikTok'a).

Также на главном экране появилась вкладка Shop: страница покупок с возможностью оплатить их через сервис онлайн-платежей Facebook Pay.

Instagram
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