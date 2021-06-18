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В Epic Games Store обнаружили ремастер Alan Wake и ремейк Final Fantasy VII

18 июня 2021, 17:55

Похоже, что ассортимент магазина, с низкой комиссией для разработчиков, может пополниться двумя новыми тайтлами.

Final Fantasy VII Remake Intergrade
Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

На днях, в базах данных магазина Epic Games Store нашли упоминания двух популярных франшиз, а именно Alan Wake Remastered и Final Fantasy VII Remake. Официально о выходе этих игр еще не было заявлено.

Если верить утечке, ремастер игры Alan Wake появилась в базе данных ещё в середине 2019 года, тогда как ремейк седьмой "Финалки" – в конце 2020-го. При этом для обеих игр даже заведены отдельные записи, сообщающие о поддержке облачных сохранений.

По инсайдерской информации, Remedy работает над сиквелом Alan Wake – вполне возможно, что ремастер первой части выйдет примерно в одно время с продолжением. Также стоит учитывать, что в прошлом году Epic Games стала издателем двух новых игр Remedy. Пока информации о них никакой нет, кроме того, что одна игра будет блокбастером, а вторая немного поменьше. Но обе они будут протекать в единой вселенной.

Что касается Final Fantasy VII Remake, то игру до сих пор не представили за пределами PlayStation – расширенная версия на днях вышла на PS5. Ранее в Сети мелькали слухи, будто бы в декабре этого года истечет полугодовой срок эксклюзивности седьмой "Финалки", после которого ремейк культовой ролевой игры заглянет и на другие платформы.

Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.

Epic Games Store
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