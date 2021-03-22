В Fall Guys стартовал четвёртый сезон, который посвящён будущему

В Fall Guys стартовал четвёртый сезон / Mediatonic

Издательство Devolver Digital совместно с британской студией Mediatonic объявили о выходе долгожданного четвертого сезона Fall Guys, который посвящён будущему. И в честь этого – релизный трейлер

Поклонников аркадной королевской битвы ждёт семь новых этапов, море тематических скинов и другие нововведения – всё это в тематике "4041 года". Отсюда и название сезона – Fall Guys 4041.

Ранее создатели Fall Guys сообщили о планах ввести кроссплей, режим "отряд против отряда" и систему аккаунтов из Fortnite и Rocket League. Произошло это после того, как их купили Epic Games. Студия также намекнула, что в будущем Fall Guys может стать условно-бесплатной – без акционных предложений цена на игру варьируется от 275 грн до 489 в зависимости от платформы.

Напомним, что Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Fall Guys - релизный трейлер 4 сезона

А меж тем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска. Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.