В Fortnite прибыл ещё один супергерой вселенной Marvel

В Fortnite добавили Человека-муравья / Epic Games

Разработчики из студии Epic Games объявила о добавлении в свою королевскую битву Fortnite очередного супергероя вселенной Marvel – Человека-Муравья.

Новая тематическая экипировка уже доступна в магазине предметов. Кроме того, в магазине предметов можно приобрести кирку "Зубочистка" и верного скакуна Человека-муравья "Энт-тонио".

"Какого бы размера он ни был – гигантского или микроскопического, – Человек-муравей всегда готов прийти на помощь. Сейчас он идеального размера для Королевской битвы и он начинает охоту вслед за другими супергероями Marvel", – говорится в официальном анонсе.

Также авторы Fortnite назвали новую тему для скриншотов: снимки из игры, на которых Человек-муравей (или любой другой персонаж) выглядит маленьким. Скриншоты можно опубликовать в Twitter, используя хештег #Fortography.

Напомним, что 2 декабря 2020 в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В рамках сезона в игру уже успели добавить образы героев из популярных игр и фильмов, в числе которых: Кратос из God of War, Мастер Чиф из Halo, Дэрил и Мишон из "Ходячих мертвецов" и многие другие.

Несколькими неделями ранее в королевскую битву заглянули Рю и Чунь-Ли из популярной серии файтингов Street Fighter.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.