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В GSC рассказали, сколько времени займет прохождение "Сталкера 2"

5 мая 2021, 12:24

По словам авторов, в шутере можно провести и "сотни часов", если исследовать локации и выполнять побочные задания.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
GSS рассказали о продолжительности S.T.A.L.K.E.R. 2 / Gamingbolt

О размерах отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров в рамках интервью с сайтом Gamingbolt. Само интервью планируют опубликовать позже.

Бочаров не стал уточнять точную продолжительность S.T.A.L.K.E.R. 2, но отметил, что на прохождение ролевого шутера можно будет потратить "сотни часов", при условии, что игрок будет тщательно исследовать локации и выполнять побочные квесты.

Согласно сайту How Long to Beat, прохождение сюжета в оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. занимало около 25-30 часов. Если добавить второстепенные активности, то показатель увеличивается до 50 часов. А полное прохождение "Зова Припяти" –последней на данный момент часть серии S.T.A.L.K.E.R. – отнимает 87 часов. Если верить заверениям разработчиков, "Сталкер 2" увеличит этот показатель вдвое.

Ранее во время того же интервью Бочаров заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это игра нового поколения, и её просто невозможно запустить на старых приставках. А вот с PS5 уже не всё так однозначно. Изначально говорилось, что игра не выйдет на консоли Sony, однако из документов Microsoft стало известно лишь о временной эксклюзивности проекта для ПК и Xbox Series – она продлится всего три месяца. После этого игра всё-таки может заглянуть на консоли Sony.

S.T.A.L.K.E.R. 2 реанонсировали в середине 2018 года. Официальной даты релиза у игры пока нет. Тайтл точно выйдет на ПК и Xbox Series S/X, при этом он с первого дня будет доступен в сервисе Xbox Game Pass.

Первый геймплей Сталкер 2

Тем временем другая украинская студия Mauris загорелись идеей оживить пиратскую тематику, представив свой дебютный проект под названием Corsairs Legacy. Как заявили разработчики, ещё до начала производства они разобрали все ключевые проблемы предыдущих попыток сделать свежих "Корсаров" (как четвёртых от "Акеллы", так и "Чёрную метку" от Black Sun).

Из-за масштабов проекта было решено разделить его на три части (суша, море и открытый мир), которые будут выходить постепенно раз в год. Первую часть планируется выпустить уже в этом году, и по словам разработчиков она "возьмёт лучшее из RPG-режима "Корсаров" и позволит игроку поиграть на современном движке, с современной графикой, с обновлёнными актуальными механиками". В 2022-м разработчики обещают добавить парусные бои, а к 2023-му закончить с открытым миром.

S.T.A.L.K.E.R. 2
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